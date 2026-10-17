Llevan vacunación contra influenza con módulo “carrusel” para no bajar del auto en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con el frente frío ya presente en la región, el Centro de Salud con Hospital Sabinas mantiene activa desde el pasado 13 de octubre su campaña de vacunación contra la influenza. Para agilizar la aplicación de las dosis y evitar aglomeraciones, la próxima semana se habilitará un esquema tipo “carrusel” para que la población pueda inmunizarse sin necesidad de descender de su vehículo.

El director del nosocomio, Francisco Iribarren Cárdenas, detalló que por indicaciones de la Jurisdicción Sanitaria número 3, a cargo de Carlos Jiménez Villarreal, actualmente operan dos módulos: uno dentro del hospital y otro en el exterior. Este último se encuentra disponible los jueves, viernes y lunes en un horario de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde. El médico subrayó que el esfuerzo se concentra en los sectores de mayor riesgo, como los bebés, los adultos mayores y las personas con enfermedades que comprometan su sistema inmunológico. Para recibir la dosis, Iribarren Cárdenas hizo hincapié en la importancia de que los ciudadanos presenten su cartilla de vacunación, ya que es la única manera de revisar el historial, completar los esquemas y llevar un registro adecuado.

El especialista aclaró que, aunque el biológico no frena el contagio por completo, es la herramienta más efectiva para evitar que los pacientes desarrollen complicaciones graves de salud. Por ello, urgió a la población a no dejar pasar la campaña y acudir a los módulos ante las condiciones climáticas actuales.