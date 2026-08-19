Localizan, en menos de 24 horas, a dos menores desaparecidos; en Múzquiz y Nueva Rosita, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- En menos de 24 horas, dos adolescentes reportados como desaparecidos fueron localizados con vida en distintos puntos de la Región Carbonífera, en Coahuila, luego de intensas movilizaciones encabezadas por autoridades, familiares y voluntarios. Uno de los casos corresponde a América Marlen Vallejo, de 13 años, quien había sido reportada como desaparecida en Nueva Rosita. La menor fue vista por última vez durante la mañana del lunes 17 de agosto en la colonia Amelia, por lo que se activaron las acciones de búsqueda para establecer su paradero. Finalmente, este martes 18 de agosto se confirmó que había sido localizada con vida.

Horas después se informó la localización de Kevin Escobar Zúñiga, de 16 años, quien había desaparecido luego de sufrir una volcadura durante la madrugada. El adolescente logró salir de la camioneta y posteriormente se alejó del lugar, lo que generó una amplia movilización en sectores de la Región Carbonífera. Kevin fue encontrado en un rancho del ejido Santa María, del municipio de Múzquiz, después de que los propietarios del predio alertaran a las autoridades sobre la presencia del joven. Al ser localizado presentaba algunos rasguños y signos de deshidratación, por lo que fue trasladado para recibir valoración médica. Los dos casos generaron preocupación entre familiares y habitantes de la región, pero concluyeron favorablemente con la ubicación de los adolescentes. La participación de corporaciones de seguridad y familiares resultó determinante para ampliar los recorridos y obtener información que permitiera establecer sus paraderos.

La localización de América Marlen y Kevin ocurrió en un lapso menor a un día, convirtiéndose en dos de los casos recientes de búsqueda de menores que tuvieron un desenlace positivo en la Carbonífera.

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