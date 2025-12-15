Localizan sana y salva a menor tras alerta de desaparición en Sabinas

SABINAS, COAH.- La menor Wendy, reportada como desaparecida el sábado 13 de diciembre en Sabinas, fue localizada en buen estado gracias a la intervención de la Policía Preventiva Municipal.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente salió de su domicilio en la colonia Vista Hermosa entre las 15:00 y 17:00 horas, portando una mochila pequeña color celeste. Durante el trayecto, la menor se desorientó, lo que llevó a sus familiares a solicitar apoyo de las autoridades para dar con su paradero.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’

La búsqueda se activó de manera inmediata, con recorridos en distintas zonas del municipio. Los elementos de la Policía Preventiva lograron ubicar a Wendy sana y salva, y posteriormente la entregaron a sus familiares. El operativo permitió desactivar la alerta que había generado preocupación entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes habían difundido información sobre la desaparición, incluyendo publicaciones de su hermana Liliana Belleza.

Tras su localización, Wendy fue trasladada ante el Ministerio Público especializado en personas desaparecidas, donde rindió declaración conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos. Las autoridades destacaron la rápida respuesta, coordinación y profesionalismo de los elementos policiacos, así como su compromiso en la protección de la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Hasta el momento, las causas de la ausencia de la menor no han sido precisadas por las autoridades, quienes señalaron que el caso permanece bajo seguimiento de la Fiscalía correspondiente. El despliegue policial y la participación ciudadana fueron determinantes para que el incidente concluyera sin mayores complicaciones.

(Con información de medios locales)