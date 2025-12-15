Localizan sana y salva a menor tras alerta de desaparición en Sabinas

Sabinas
/ 15 diciembre 2025
    Localizan sana y salva a menor tras alerta de desaparición en Sabinas
    Tras ser localizada, la menor fue trasladada ante el Ministerio Público especializado en personas desaparecidas. FOTO: REDES SOCIALES

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el motivo de la ausencia de la menor, dejando el caso bajo investigación por la Fiscalía correspondiente

SABINAS, COAH.- La menor Wendy, reportada como desaparecida el sábado 13 de diciembre en Sabinas, fue localizada en buen estado gracias a la intervención de la Policía Preventiva Municipal.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente salió de su domicilio en la colonia Vista Hermosa entre las 15:00 y 17:00 horas, portando una mochila pequeña color celeste. Durante el trayecto, la menor se desorientó, lo que llevó a sus familiares a solicitar apoyo de las autoridades para dar con su paradero.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’

La búsqueda se activó de manera inmediata, con recorridos en distintas zonas del municipio. Los elementos de la Policía Preventiva lograron ubicar a Wendy sana y salva, y posteriormente la entregaron a sus familiares. El operativo permitió desactivar la alerta que había generado preocupación entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes habían difundido información sobre la desaparición, incluyendo publicaciones de su hermana Liliana Belleza.

Tras su localización, Wendy fue trasladada ante el Ministerio Público especializado en personas desaparecidas, donde rindió declaración conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos. Las autoridades destacaron la rápida respuesta, coordinación y profesionalismo de los elementos policiacos, así como su compromiso en la protección de la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Hasta el momento, las causas de la ausencia de la menor no han sido precisadas por las autoridades, quienes señalaron que el caso permanece bajo seguimiento de la Fiscalía correspondiente. El despliegue policial y la participación ciudadana fueron determinantes para que el incidente concluyera sin mayores complicaciones.

(Con información de medios locales)

Temas


Desaparecidas
Seguridad

Localizaciones


Sabinas

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

true

La Laguna: ¿Cuáles eran los alcances políticos de ‘El Limones’?
Mayra impregna a su equipo con su liderazgo, amor y respeto por la cocina.

Mayra Arenas: las voces, sabores y caminos que moldearon su cocina
S acumulan las pruebas de una potente relación entre un menor rendimiento cognitivo, la IA y las redes sociales.

Cómo la IA y las redes sociales contribuyen a la ‘podredumbre mental’
Salario mínimo no compensa el alza de precios, afirma el diputado.

Cuestiona Rubén Moreira discurso de la 4T: Presumen bienestar, pero números dicen otra cosa

La multinacional combinará los días de asueto navideños y unos días de paro para balancear los salarios con las vacaciones laborales.

Generó Tupy 300 contrataciones en 2025 y prepara paro técnico a finales de año
Pedro es un aventurero de la cocina.

Pedro Moeller: el aventurero de la cocina desértica saltillense
Las reducciones parciales anuales son consideradas insuficientes para atender necesidades inmediatas, afirman.

Frente X las 40 Horas advierte posibles afectaciones en iniciativa de jornada laboral