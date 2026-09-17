Localizan sin vida a hombre de 65 años en Villa de Cloete, en Sabinas

El reporte se generó en una vivienda ubicada sobre la calle Comercio, en el barrio Siete Casas, donde familiares encontraron al hombre y solicitaron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja de Sabinas.

SABINAS, COAH.- Un hombre de 65 años, identificado como Aristeo “N”, fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la Villa de Cloete, municipio de Sabinas , este miércoles 16 de septiembre, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades.

Los socorristas acudieron al lugar y, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Ante el hallazgo, se notificó a las autoridades para iniciar las diligencias de ley.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al domicilio, donde procedieron a asegurar el área y recabar los primeros indicios relacionados con el fallecimiento.

La hermana del hombre, identificada como Graciela, fue quien solicitó inicialmente la intervención de los servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros datos, la Fiscalía General del Estado mantiene el caso bajo investigación como un probable suicidio. Sin embargo, la causa oficial del fallecimiento deberá establecerse mediante las diligencias periciales y la necropsia de ley.

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar y posteriormente el cuerpo fue trasladado para continuar con los estudios correspondientes.