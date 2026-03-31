Muere joven de Nueva Rosita tras ataque armado en Texas

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Sabinas
/ 31 marzo 2026
    Muere joven de Nueva Rosita tras ataque armado en Texas
    La agresión a balazos se derivó de una discusión entre dos grupos. REDES SOCIALES

Tras la agresión, las víctimas intentaron llegar a un hospital por sus propios medios, pero sufrieron un accidente en el trayecto

NUEVA ROSITA, COAH.- Un joven originario de Nueva Rosita perdió la vida en territorio estadounidense tras verse involucrado en un hecho violento registrado la noche del domingo en San Antonio, Texas. El caso, que es investigado por autoridades locales, dejó además a dos personas con lesiones de gravedad.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se desató a partir de una confrontación entre dos grupos, situación que escaló hasta convertirse en una agresión directa con arma de fuego. Durante el altercado, el vehículo en el que viajaban tres personas fue atacado a balazos, lo que provocó heridas entre los ocupantes.

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Tras el ataque, las víctimas optaron por retirarse del lugar e intentar llegar por sus propios medios a recibir atención médica. Sin embargo, durante el trayecto se registró un accidente vehicular que agravó la situación. En ese punto, uno de los tripulantes ya no contaba con signos vitales.

La víctima mortal fue identificada como Víctor Rebollar, conocido con el alias de “Burrito”, quien tenía su domicilio en la colonia San Luisito, en Nueva Rosita. Su fallecimiento fue confirmado luego del percance ocurrido mientras buscaban auxilio tras la agresión armada.

En el mismo hecho, otras dos personas resultaron con lesiones de consideración y permanecen bajo atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud, mientras continúan las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

El caso ha generado impacto entre familiares y allegados del joven, quienes, además de enfrentar la pérdida, han iniciado gestiones para trasladar el cuerpo a su lugar de origen en Coahuila. A través de redes sociales, cercanos a la víctima difundieron un llamado dirigido a la ciudadanía para reunir recursos económicos que permitan cubrir los gastos funerarios y de repatriación.

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En dichas publicaciones, se solicita apoyo económico mediante depósitos a una cuenta bancaria a nombre de un familiar directo, así como la difusión del mensaje para ampliar el alcance de la solicitud. La familia enfrenta dificultades para solventar los costos derivados del traslado del cuerpo desde Estados Unidos.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con la agresión armada que derivó en la muerte del joven coahuilense, sin que hasta ahora se haya informado sobre personas detenidas o avances en el caso.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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