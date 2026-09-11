Muere motociclista tras accidente vial en Sabinas

El occiso fue identificado por elementos de la AIC con destacamento en Sabinas como Juan Carlos Segovia.

SABINAS, COAH.- Un motociclista murió la mañana de este viernes 11 de septiembre luego de verse involucrado en un accidente vial en el cruce de la avenida Constitución y la calle Victoriano Cepeda, en la colonia Jorge B. Cuéllar de Sabinas .

El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 10:00 horas, cuando se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio debido a que un hombre que viajaba en motocicleta había sido atropellado.

En los primeros informes se señaló que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, principalmente en ambos brazos y el tobillo derecho.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al motociclista a un hospital, debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre llegó al nosocomio sin signos vitales.

En el sitio permaneció una camioneta Ford gris, señalada de manera preliminar como la unidad involucrada en el percance. Hasta el momento no se ha establecido públicamente cómo ocurrió el impacto ni cuál de los conductores habría tenido la responsabilidad.

Elementos de seguridad y personal de emergencia acudieron al cruce para atender la situación y resguardar el área, mientras las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para reconstruir la mecánica del accidente.