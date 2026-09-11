Muere motociclista tras accidente vial en Sabinas

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    Muere motociclista tras accidente vial en Sabinas
    El mortal accidente ocurrió en el cruce de la avenida Constitución y la calle Victoriano Cepeda, en Sabinas. ARCHIVO

El percance ocurrió en Constitución y Victoriano Cepeda; una camioneta Ford gris quedó detenida en el sitio para su investigación de responsabilidad

SABINAS, COAH.- Un motociclista murió la mañana de este viernes 11 de septiembre luego de verse involucrado en un accidente vial en el cruce de la avenida Constitución y la calle Victoriano Cepeda, en la colonia Jorge B. Cuéllar de Sabinas.

El occiso fue identificado por elementos de la AIC con destacamento en Sabinas como Juan Carlos Segovia.

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El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 10:00 horas, cuando se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio debido a que un hombre que viajaba en motocicleta había sido atropellado.

En los primeros informes se señaló que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, principalmente en ambos brazos y el tobillo derecho.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al motociclista a un hospital, debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre llegó al nosocomio sin signos vitales.

En el sitio permaneció una camioneta Ford gris, señalada de manera preliminar como la unidad involucrada en el percance. Hasta el momento no se ha establecido públicamente cómo ocurrió el impacto ni cuál de los conductores habría tenido la responsabilidad.

Elementos de seguridad y personal de emergencia acudieron al cruce para atender la situación y resguardar el área, mientras las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para reconstruir la mecánica del accidente.

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El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el choque y deslindar responsabilidades. Será el resultado de los peritajes y las investigaciones ministeriales el que establezca si hubo alguna conducta atribuible al conductor de la camioneta.

El accidente se suma a los hechos viales registrados en Sabinas que han involucrado a motociclistas. En abril pasado, otro conductor de motocicleta resultó lesionado tras un choque en el centro de la ciudad, lo que también movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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