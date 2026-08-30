Asesinan al fotógrafo Ricardo Zúñiga en Puebla tras críticas al alcalde Jorge Estrada

A través de diferentes medios digitales se ha dado a conocer sobre el asesinado de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido de Tehuitzingo, Puebla, quien anteriormente había denunciado desde sus redes sociales amenazas de muerte por criticar al alcalde del municipio, Jorge Gervacio. Ricardo Zúñiga Rosas, de 35 años, era conocido por ser creador de contenido y fotógrafo en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, cuando la noche de este sábado 29 de agosto fue asesinado a balazos por dos sujetos armados dentro de su negocio en la comunidad de Santa Cruz Atopoltitlán. Los hombres llegaron hasta el establecimiento ubicado sobre la calle Centenario y dispararon contra él, y aunque sus vecinos intentaron auxiliarlo y trasladarlo a un hospital, al llegar ya no contaba con signos vitales.

¿CÓMO FUE EL ATAQUE?

De acuerdo con los primeros reportes locales, dos hombres que viajaban a bordo de una bicicleta circulaban por la calle Centenario cuando se detuvieron frente al negocio propiedad de Ricardo Zúñiga. Los agresores habrían ingresado al establecimiento para después disparar contra creador de contenido. Uno de los impactos lo alcanzó en el costado izquierdo dejándolo gravemente herido. ¿QUIÉN ERA RICARDO ZÚÑIGA?

Era conocido en Tehuitzingo por sus fotografías, vídeos y publicaciones en redes sociales sobre acontecimientos y problemáticas de las comunidades en la región. En sus redes sociales ya había alertado sobre amenazas en su contra, pues mantenía fijada una publicación en la que se lee que recibió una llamada donde le decían que dejara de criticar la actual administración, que no se metiera en la política porque si continuaba traería consecuencias hacia mi persona. La publicación termina con sus palabras “así que banda si algo me pasa ya saben..”, fue publicada el 9 de mayo del presente año.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

Hasta ahora no sea confirmado oficialmente quién realizó las amenazas ni se existe una relación directa con el homicidio. Pero los ciudadanos, familiares y personas que seguían su trabajo han comenzado a exigir justicia pidiendo que las amenazas denunciadas previamente sean consideradas dentro de la investigación. Ya que el asesinato ocurre pocos días después de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal asumiera el control operativo de la seguridad en Tehuitzingo, por petición del propio ayuntamiento.

También se ha llamado a que se investigue a funcionarios municipales, pero hasta el momento no existe ninguna información oficial que vincule al presidente municipal Jorge Estrada Gervacio.

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