Asesinan al fotógrafo Ricardo Zúñiga en Puebla tras críticas al alcalde Jorge Estrada

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Asesinan al fotógrafo Ricardo Zúñiga en Puebla tras críticas al alcalde Jorge Estrada
    Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en Tehuitzingo, Puebla CORTESÍA
    Asesinan al fotógrafo Ricardo Zúñiga en Puebla tras críticas al alcalde Jorge Estrada

El creador de contenido habría publicado meses en sus redes sociales el haber recibido llamadas amenazándolo para dejar de criticar a la administración actual

A través de diferentes medios digitales se ha dado a conocer sobre el asesinado de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido de Tehuitzingo, Puebla, quien anteriormente había denunciado desde sus redes sociales amenazas de muerte por criticar al alcalde del municipio, Jorge Gervacio.

Ricardo Zúñiga Rosas, de 35 años, era conocido por ser creador de contenido y fotógrafo en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, cuando la noche de este sábado 29 de agosto fue asesinado a balazos por dos sujetos armados dentro de su negocio en la comunidad de Santa Cruz Atopoltitlán.

Los hombres llegaron hasta el establecimiento ubicado sobre la calle Centenario y dispararon contra él, y aunque sus vecinos intentaron auxiliarlo y trasladarlo a un hospital, al llegar ya no contaba con signos vitales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/madres-buscadoras-encuentran-cuerpo-de-jovencita-entre-la-basura-edomex-NF23151941

¿CÓMO FUE EL ATAQUE?
De acuerdo con los primeros reportes locales, dos hombres que viajaban a bordo de una bicicleta circulaban por la calle Centenario cuando se detuvieron frente al negocio propiedad de Ricardo Zúñiga.

Los agresores habrían ingresado al establecimiento para después disparar contra creador de contenido. Uno de los impactos lo alcanzó en el costado izquierdo dejándolo gravemente herido.

¿QUIÉN ERA RICARDO ZÚÑIGA?
Era conocido en Tehuitzingo por sus fotografías, vídeos y publicaciones en redes sociales sobre acontecimientos y problemáticas de las comunidades en la región.

En sus redes sociales ya había alertado sobre amenazas en su contra, pues mantenía fijada una publicación en la que se lee que recibió una llamada donde le decían que dejara de criticar la actual administración, que no se metiera en la política porque si continuaba traería consecuencias hacia mi persona.

La publicación termina con sus palabras “así que banda si algo me pasa ya saben..”, fue publicada el 9 de mayo del presente año.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?
Hasta ahora no sea confirmado oficialmente quién realizó las amenazas ni se existe una relación directa con el homicidio. Pero los ciudadanos, familiares y personas que seguían su trabajo han comenzado a exigir justicia pidiendo que las amenazas denunciadas previamente sean consideradas dentro de la investigación.

Ya que el asesinato ocurre pocos días después de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal asumiera el control operativo de la seguridad en Tehuitzingo, por petición del propio ayuntamiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atacan-a-tiros-a-madre-buscadora-cuando-viajaba-con-sus-tres-nietas-en-culiacan-LE23142559

También se ha llamado a que se investigue a funcionarios municipales, pero hasta el momento no existe ninguna información oficial que vincule al presidente municipal Jorge Estrada Gervacio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos
Muertes
Política

Localizaciones


Puebla
México

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

Los mayas y la acción climática
true

Goebbels, Hitler y sus ahijados
Asesinos, más segundas temporadas y Ofelia Medina ‘incluida’

Asesinos, más segundas temporadas y Ofelia Medina ‘incluida’
Apple está por presentar sus nuevos modelos de iPhone, incluyendo uno plegable.

Esto es lo que sabemos del iPhone 18 y el nuevo iPhone plegable
Para el domingo, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad superior sobre el noroeste de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes.

Monzón mexicano con inestabilidad superior originarán lluvias; SMN vigila efectos de ondas tropicales 33 y 34
Gianluca Blas-Pereira marcó el único gol de Saltillo Soccer durante el segundo tiempo.

Debut complicado para Saltillo Soccer: La Tribu gana 4-1 en el Olímpico
true

AMLO-Sheinbaum: la esquizofrenia discursiva
Querida. Pese a las reacciones en redes la mexicana es una de las celebridades más querida, de acuerdo a los comentarios que se leen en sus redes sociales.

Así se despide Fátima Bosch de la corona de Miss Universo México