Música y baile llegarán a la Plaza Principal de Múzquiz, Coahuila

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    Música y baile llegarán a la Plaza Principal de Múzquiz, Coahuila
    La Plaza Principal de Múzquiz será escenario de la etapa regional del concurso estatal ‘Vive libre, sin drogas’”. ARCHIVO

El Pueblo Mágico recibirá a participantes de distintos municipios de la Carbonífera dentro de la etapa regional del certamen ‘Vive libre, sin drogas’

MÚZQUIZ, COAH.- El Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila, será escenario de una jornada dedicada al talento artístico y a la promoción de estilos de vida saludables con la realización de la Etapa Regional del Concurso Estatal de Talentos “Vive libre, sin drogas”, actividad que reunirá a participantes de distintos municipios de la Región Carbonífera.

El encuentro se llevará a cabo este martes 18 de agosto, a partir de las 19:00 horas, en la Plaza Principal de Múzquiz, donde niñas, niños y jóvenes tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades ante familiares, amigos y público en general.

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La competencia forma parte de las actividades por el primer aniversario del programa enfocado en generar espacios de convivencia y fortalecer entre las nuevas generaciones alternativas relacionadas con la cultura, el entretenimiento y el desarrollo de habilidades.

Durante la jornada se espera la presentación de diferentes expresiones artísticas, entre ellas música y baile, como parte de una etapa regional que busca seleccionar y reconocer a quienes destaquen por su talento.

$!Jóvenes de la Región Carbonífera participarán con diferentes expresiones artísticas durante la jornada.
Jóvenes de la Región Carbonífera participarán con diferentes expresiones artísticas durante la jornada. CORTESÍA

La invitación está abierta a las familias de Múzquiz y municipios vecinos, quienes podrán acudir gratuitamente a la plaza para respaldar a los participantes. Los asistentes también podrán llevar sus pistas musicales para acompañar la celebración.

El evento colocará nuevamente a Múzquiz como punto de encuentro para jóvenes talentos de la Carbonífera y permitirá conocer a los representantes regionales que avanzarán dentro de esta convocatoria estatal.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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