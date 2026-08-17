Música y baile llegarán a la Plaza Principal de Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- El Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila, será escenario de una jornada dedicada al talento artístico y a la promoción de estilos de vida saludables con la realización de la Etapa Regional del Concurso Estatal de Talentos “Vive libre, sin drogas”, actividad que reunirá a participantes de distintos municipios de la Región Carbonífera. El encuentro se llevará a cabo este martes 18 de agosto, a partir de las 19:00 horas, en la Plaza Principal de Múzquiz, donde niñas, niños y jóvenes tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades ante familiares, amigos y público en general.

La competencia forma parte de las actividades por el primer aniversario del programa enfocado en generar espacios de convivencia y fortalecer entre las nuevas generaciones alternativas relacionadas con la cultura, el entretenimiento y el desarrollo de habilidades. Durante la jornada se espera la presentación de diferentes expresiones artísticas, entre ellas música y baile, como parte de una etapa regional que busca seleccionar y reconocer a quienes destaquen por su talento.

La invitación está abierta a las familias de Múzquiz y municipios vecinos, quienes podrán acudir gratuitamente a la plaza para respaldar a los participantes. Los asistentes también podrán llevar sus pistas musicales para acompañar la celebración. El evento colocará nuevamente a Múzquiz como punto de encuentro para jóvenes talentos de la Carbonífera y permitirá conocer a los representantes regionales que avanzarán dentro de esta convocatoria estatal.