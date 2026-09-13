Múzquiz conmemora el 179 aniversario de los Niños Héroes

MÚZQUIZ, COAH.– Con un acto cívico-militar realizado en las instalaciones del XIV Regimiento de Caballería Motorizado de Múzquiz, Coahuila, autoridades y personal militar conmemoraron este domingo el 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, una fecha que forma parte del calendario cívico nacional. La ceremonia recordó a los cadetes que participaron en la defensa del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la intervención estadounidense en México.

La tradición histórica reconoce particularmente a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, quienes forman parte de la memoria nacional como símbolos de valor y defensa de la soberanía. El encuentro en Múzquiz tuvo como escenario las instalaciones militares del XIV Regimiento de Caballería Motorizado, donde se rindieron honores a la bandera y se destacó el significado de mantener vigente el recuerdo de quienes participaron en uno de los episodios más representativos de la historia militar de México. La conmemoración no se limitó al recuerdo histórico, sino que sirvió también para refrendar los principios de servicio, disciplina y compromiso institucional que forman parte de la formación de las Fuerzas Armadas. En el mensaje alusivo al aniversario se destacó el respeto hacia quienes dieron su vida por el país y el compromiso de continuar trabajando por un mejor futuro para México.

En Múzquiz, la ceremonia permitió trasladar ese episodio histórico al ámbito regional mediante un acto de carácter institucional, en el que se resaltó la importancia de preservar la memoria histórica entre las nuevas generaciones. La defensa de Chapultepec ocurrió el 13 de septiembre de 1847, después de dos días de bombardeos sobre las posiciones mexicanas. El Castillo, entonces sede del Colegio Militar, fue atacado por las fuerzas estadounidenses y finalmente ocupado ese mismo día. En la batalla también tuvo una participación destacada el Batallón de San Blas, cuyos integrantes combatieron en la defensa del cerro.

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