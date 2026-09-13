Múzquiz conmemora el 179 aniversario de los Niños Héroes

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Múzquiz conmemora el 179 aniversario de los Niños Héroes
    El XIV Regimiento de Caballería Motorizado fue sede en Múzquiz de la ceremonia por el 179 aniversario de la gesta de los Niños Héroes. CORTESÍA

En el XIV Regimiento de Caballería Motorizado se realizó la ceremonia cívico-militar para recordar la defensa de Chapultepec de 1847

MÚZQUIZ, COAH.– Con un acto cívico-militar realizado en las instalaciones del XIV Regimiento de Caballería Motorizado de Múzquiz, Coahuila, autoridades y personal militar conmemoraron este domingo el 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, una fecha que forma parte del calendario cívico nacional.

La ceremonia recordó a los cadetes que participaron en la defensa del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la intervención estadounidense en México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-queda-prensado-tras-impactarse-contra-trailer-en-la-carretera-57-LD23464492

La tradición histórica reconoce particularmente a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, quienes forman parte de la memoria nacional como símbolos de valor y defensa de la soberanía.

El encuentro en Múzquiz tuvo como escenario las instalaciones militares del XIV Regimiento de Caballería Motorizado, donde se rindieron honores a la bandera y se destacó el significado de mantener vigente el recuerdo de quienes participaron en uno de los episodios más representativos de la historia militar de México.

La conmemoración no se limitó al recuerdo histórico, sino que sirvió también para refrendar los principios de servicio, disciplina y compromiso institucional que forman parte de la formación de las Fuerzas Armadas.

En el mensaje alusivo al aniversario se destacó el respeto hacia quienes dieron su vida por el país y el compromiso de continuar trabajando por un mejor futuro para México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/burrita-decorada-roba-miradas-en-la-cabalgata-de-sabinas-BD23466241

En Múzquiz, la ceremonia permitió trasladar ese episodio histórico al ámbito regional mediante un acto de carácter institucional, en el que se resaltó la importancia de preservar la memoria histórica entre las nuevas generaciones.

La defensa de Chapultepec ocurrió el 13 de septiembre de 1847, después de dos días de bombardeos sobre las posiciones mexicanas. El Castillo, entonces sede del Colegio Militar, fue atacado por las fuerzas estadounidenses y finalmente ocupado ese mismo día. En la batalla también tuvo una participación destacada el Batallón de San Blas, cuyos integrantes combatieron en la defensa del cerro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Eventos
militares
Conmemoraciones

Localizaciones


Múzquiz

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años.

En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida
true

POLITICÓN: Camina subasta de AHMSA, pero con muletas; faltan conocer garantías en proceso

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

NosotrAs: Habitar la transformación

NosotrAs: Habitar la transformación
Pisa y corre

Pisa y corre
General Motors invirtió en 2023 mil millones de dólares en la ampliación de su complejo de Ramos Arizpe para la fabricación de vehículos eléctricos, que finalmente no tuvieron el boom esperado.

Prevén recorte laboral en GM Ramos Arizpe por salida de la Blazer
true

Coahuila: De la percepción de seguridad a las microviolencias

true

Variedades del acontecer en México