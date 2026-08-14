Múzquiz ofrece nuevas oportunidades para adultos que buscan concluir sus estudios

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Sabinas
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    Múzquiz ofrece nuevas oportunidades para adultos que buscan concluir sus estudios
    Autoridades municipales y educativas impulsan acciones para ampliar las oportunidades de estudio en Múzquiz. CORTESÍA

El Ayuntamiento y el IEEA Coahuila unirán esfuerzos para acercar servicios educativos a la población

MÚZQUIZ, COAH.- Las personas jóvenes y adultas de Múzquiz que buscan iniciar, retomar o concluir su educación básica contarán con mayores opciones de atención a través de un convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal de Múzquiz y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) Coahuila.

El acuerdo busca acercar los servicios educativos a quienes, por diferentes circunstancias, interrumpieron su formación escolar y ahora buscan obtener sus certificados de primaria o secundaria para ampliar sus posibilidades personales y laborales.

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La firma contempla la participación de Jaime Bueno Zertuche, director general del IEEA Coahuila; Fernando Roberto Rodríguez Adame, coordinador regional en la Carbonífera; Bernice Garza Martínez, coordinadora de zona Múzquiz, y Raúl Gerardo de la Cruz Gutiérrez, técnico docente de la Microrregión 01.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez señaló que la coordinación entre el municipio y las instituciones educativas permitirá ampliar el alcance de los programas destinados a la población que permanece fuera del sistema escolar.

El convenio también plantea que la educación para adultos sea utilizada como una herramienta para mejorar las condiciones de las familias, especialmente entre quienes requieren concluir su preparación básica para acceder a mejores oportunidades de empleo o continuar con otros niveles de formación.

El IEEA mantiene programas dirigidos a personas mayores de 15 años que no han iniciado o concluido su educación básica, mediante esquemas que buscan adaptarse a las condiciones y disponibilidad de tiempo de los estudiantes.

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En la Región Carbonífera, este tipo de servicios adquiere relevancia por la necesidad de acercar alternativas educativas a comunidades y sectores donde existen personas que dejaron inconclusos sus estudios.

Con esta colaboración, Múzquiz busca fortalecer la vinculación institucional y ampliar las alternativas para que más habitantes puedan obtener educación básica, con la meta de que la falta de estudios no continúe siendo un obstáculo para su desarrollo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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