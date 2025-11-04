Operativo en Sabinas deja decomiso de narcóticos en la colonia Flores Magón

SABINAS, COAH.- Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con la Policía Estatal y fuerzas federales, llevaron a cabo un cateo en un domicilio de la colonia Flores Magón, en el municipio de Sabinas, como parte de las acciones para combatir el narcomenudeo en la región Carbonífera.

El operativo se efectuó la noche del sábado 2 de noviembre, alrededor de las 21:00 horas, tras una orden emitida por un juez de control. Durante la intervención, supervisada por el delegado regional de la Fiscalía, Diego Garduño, se aseguraron diversas sustancias con características de narcóticos, entre ellas hierba verde seca, presuntamente mariguana, así como dosis de cristal y cocaína.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Tienen protección federal 36 defensores de derechos humanos y 18 periodistas

Las sustancias fueron trasladadas a los laboratorios forenses de la dependencia, donde serán sometidas a los dictámenes periciales correspondientes para determinar la cantidad exacta y el tipo de droga asegurada.

El operativo fue respaldado por el Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC), la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes establecieron un perímetro de seguridad en la zona para garantizar el desarrollo del cateo sin incidentes.

Las diligencias forman parte de la estrategia estatal de seguridad enfocada en la detección y desarticulación de puntos de venta de droga en zonas urbanas. Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

Las autoridades indicaron que continuarán con operativos de inteligencia y patrullajes en colonias de Sabinas con el propósito de disminuir la distribución de narcóticos y reforzar la presencia policial en áreas consideradas de riesgo.

(Con información de medios locales)