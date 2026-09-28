Óscar Ríos dejará temporalmente alcaldía de San Juan de Sabinas por motivos de salud; Congreso definirá relevo

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, comunicó este lunes al Cabildo su decisión de separarse temporalmente de la Presidencia Municipal por motivos de salud.

La administración municipal informó que la situación ya había sido comunicada previamente al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a su equipo, y señaló que el Estado dará acompañamiento institucional al Ayuntamiento para garantizar la continuidad de los servicios, programas y proyectos municipales.

De acuerdo con información publicada este lunes por medios de la región carbonífera, Ríos Ramírez señaló que su separación será temporal y que la solicitud deberá ser presentada y procesada ante el Cabildo de San Juan de Sabinas. El Edil dio a conocer que se someterá a estudios médicos la próxima semana en Monclova, pero no precisó cuánto tiempo permanecerá separado de sus funciones.

Mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente, el primer regidor del Ayuntamiento, Ulises Cárdenas Herrera, asumiría temporalmente las funciones de la Presidencia Municipal una vez formalizada la separación, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Estado.

Cárdenas Herrera forma parte del Cabildo para el período 2025-2027 y llegó al cargo como Primer Regidor dentro de la planilla encabezada por Ríos Ramírez.

Corresponderá al Congreso de Coahuila determinar lo jurídicamente procedente respecto a la Presidencia Municipal, una vez que reciba formalmente la comunicación del Ayuntamiento.

El procedimiento tendría similitudes con el desarrollado este año en Torreón, donde el Congreso intervino después de recibir la notificación formal del Ayuntamiento sobre la ausencia definitiva del entonces alcalde Román Alberto Cepeda González. En aquel caso, el oficio fue turnado al Poder Legislativo y posteriormente se realizó la designación de quien ocuparía la Presidencia Municipal.

El Gobierno del Estado expresó respeto a la decisión de Ríos Ramírez y manifestó sus deseos de una pronta recuperación, además de asegurar que mantendrá la coordinación necesaria con el Municipio para evitar afectaciones en la operación de la administración pública.

Ríos Ramírez había mantenido actividad pública durante este mes. Apenas el 24 de septiembre participó en el arranque del programa estatal “En equipo le entramos todos”, junto con alcaldes de los 38 municipios de Coahuila. También encabezó el 16 de septiembre los actos cívicos por el aniversario de la Independencia en la Villa de San Juan de Sabinas y Nueva Rosita, incluida la ceremonia y desfile cívico-militar.