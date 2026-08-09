Ponen orden a motociclistas antes de aplicar sanciones en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- La campaña de ordenamiento para motociclistas entró en una etapa de concientización en Sabinas, donde las autoridades municipales están dando un plazo de 15 días para que los conductores regularicen su situación antes de avanzar hacia acciones de supervisión; hasta el momento, 25 motociclistas han sido detenidos por incumplir las disposiciones de seguridad vial, principalmente por no portar casco. La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene recorridos en avenidas y cruceros para informar a los usuarios sobre las condiciones que deben cumplir para circular, entre ellas el uso obligatorio del casco para conductor y acompañante, la portación de documentación vigente y el respeto al límite de pasajeros por unidad.

El operativo también mantiene bajo atención los escapes modificados que generan ruido excesivo, una situación que ha provocado inconformidad entre habitantes de distintos sectores. Las autoridades buscan que los propietarios corrijan estas modificaciones y circulen con sistemas que cumplan con las disposiciones correspondientes. Aunque la estrategia se encuentra en una fase de orientación, la detención de 25 motociclistas muestra que ya se están aplicando medidas de control en las calles. El periodo de 15 días permitirá a los conductores conocer las disposiciones y ponerse en regla antes de que se intensifiquen las acciones de vigilancia. Como parte de la estrategia, Seguridad Pública también contempla orientación sobre licencias, documentación y cartas responsivas para menores de edad, además de otros requisitos establecidos en el reglamento de tránsito.

La campaña incluye acercamientos con clubes de motociclistas y agencias de seguros, con el objetivo de promover una mayor cultura de prevención y facilitar que los conductores conozcan alternativas de protección ante accidentes o siniestros. Las autoridades municipales señalaron que el propósito es reducir riesgos y accidentes, pero también generar mayor orden en la circulación de motocicletas, mediante una combinación de información, prevención y cumplimiento de las disposiciones viales.

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