Provoca movilización de seguridad mujer que se autolesiona en Múzquiz, Coahuila

El reporte señalaba la presencia de una persona herida, aparentemente con un objeto punzocortante. Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para verificar la situación y brindar seguridad.

MÚZQUIZ, COAH.- Una movilización de corporaciones de seguridad y emergencia se registró la mañana de este martes frente a las instalaciones del 14/o. Regimiento de Caballería Motorizado, en Múzquiz , Coahuila, por una mujer localizada con varias lesiones.

Al llegar, los agentes encontraron a Cinthia Lizet “N”, quien ya recibía atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. La mujer presentaba heridas en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados a las autoridades, las lesiones habrían sido ocasionadas por la propia mujer y, hasta ese momento, no se reportaba la intervención de otra persona en los hechos.

El lugar permaneció bajo vigilancia mientras los socorristas realizaban la valoración correspondiente. Tras ser atendida, se determinó que no requería traslado inmediato a un hospital, por lo que posteriormente fue llevada a su domicilio.

Autoridades señalaron que existen antecedentes de intervenciones relacionadas con la misma persona, aunque no se proporcionaron detalles sobre esos casos.

El incidente generó la movilización de policías y paramédicos, pero no se reportaron otras personas lesionadas. Las circunstancias exactas que llevaron a la mujer a provocarse las heridas no fueron dadas a conocer.