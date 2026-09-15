Reconoce Chano Díaz que la crisis por falta de agua en Sabinas ya es ‘un caso serio’

SABINAS, COAH.- El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren reconoció este lunes que Sabinas atraviesa una crisis de agua potable, debido a los bajos niveles de los pozos y la falta de recuperación de los mantos, situación que ya afecta a diversos sectores de la ciudad. “Esto es un caso serio. Le digo a toda la ciudadanía que estamos trabajando. Sobre todo hoy empezamos con la Centenario, Sarabia, Centro, Flores Magón, Del Valle, Lázaro Cárdenas y Chapultepec, que hoy sintieron el tema del agua. Estamos metiendo ahí, está metiendo Simas el tema de las pipas. No es lo ideal, ¿verdad?, pero ahorita estamos tratando de abastecerlos con pipas”, comentó durante la transmisión el Alcalde.

Mientras el alcalde de Sabinas reconoció públicamente la grave crisis por el desabasto de agua que afecta a diversas colonias y al propio Palacio Municipal, y pidió a la población un consumo más responsable del vital líquido, la difusión de una fotografía en redes sociales desató este martes la indignación de la ciudadanía. En la imagen se observa a una persona no identificada con manguera a presión regando la explanada de la Plaza Principal en vísperas de las Fiestas Patrias, una acción que los habitantes criticaron duramente al calificarla como un desperdicio del recurso en un momento crítico donde los mantos acuíferos y pozos locales se encuentran casi secos. “Estamos pasando por una crisis fuerte en el tema del agua, sobre todo hoy los pozos de la Flores Magón y El Mezquite se tuvieron que estar apagando más de lo normal, puesto que los niveles están demasiado bajos y no se recuperan los mantos”, declaró el Presidente Municipal de Sabinas, a través de un comunicado en vivo en Facebook. El Edil explicó que la operación de las fuentes de abastecimiento debe interrumpirse temporalmente para permitir su recuperación, mientras el sistema enfrenta dificultades para mantener el suministro regular.

“Lo tienen que apagar (el pozo) y después dejarlos unas dos o tres horas para que vuelvan a agarrar los niveles”, detalló. El problema también se presentó en instalaciones municipales y en el domicilio del propio Alcalde, quien señaló que vive en Flores Magón. “Tampoco aquí en el Palacio Municipal hemos contado con agua el día de hoy. Yo vivo en la Flores Magón, también estoy pasando por lo mismo que están pasando ustedes”, expresó el Presidente Municipal, quien sostuvo que decidió hablar públicamente sobre la situación ante las críticas de ciudadanos que cuestionaban la respuesta de las autoridades frente al desabasto. La administración municipal busca incrementar las fuentes de suministro mediante nuevas perforaciones. Díaz Iribarren informó que, después de una reunión con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se obtuvo autorización para ampliar el número de pozos proyectados. “Nos autorizó otros cinco pozos más, aparte de los tres que ya se están haciendo”, señaló. El Alcalde consideró que la situación ya no puede atenderse únicamente mediante medidas provisionales y advirtió sobre la condición de las fuentes actuales. “Esto es un tema ya urgente, es una crisis porque verdaderamente los pozos están casi secos”, manifestó.

Mientras avanzan las acciones emergentes, el mandatario pidió a la población hacer un uso responsable del agua disponible y adelantó que, junto con el organismo operador, se informarán las medidas que serán implementadas. “Mañana (martes 15 de septiembre) vamos a estar saliendo a dar un comunicado la gente de Simas y su servidor de las acciones inmediatas y emergentes que tenemos que hacer a la de ya”, concluyó.