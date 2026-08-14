Refuerzan control de mosquitos en dos comunidades de Múzquiz: La Florida y Barroterán

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    Refuerzan control de mosquitos en dos comunidades de Múzquiz: La Florida y Barroterán
    Autoridades sanitarias reforzaron el combate contra el mosquito en comunidades de la Región Carbonífera. CORTESÍA

Las acciones buscan disminuir la presencia de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya

MÚZQUIZ, COAH.- La prevención contra enfermedades transmitidas por mosquitos volvió a las comunidades de la Región Carbonífera, donde durante la noche del jueves personal del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 realizó trabajos de fumigación en sectores de La Florida y Barroterán, Coahuila, en el municipio de Múzquiz.

Las brigadas recorrieron distintos puntos de ambas comunidades para aplicar acciones de control en zonas consideradas prioritarias, como parte de las labores que mantienen las autoridades sanitarias para reducir la presencia de mosquitos adultos y disminuir el riesgo de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

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La intervención nocturna forma parte de una estrategia que busca actuar directamente sobre los insectos transmisores y complementar otras medidas de prevención. Las autoridades han insistido en que la fumigación no sustituye la eliminación de criaderos, por lo que mantener patios limpios y evitar recipientes donde pueda acumularse agua resulta fundamental.

La presencia de La Florida dentro de estas acciones no es nueva. Durante julio de 2025, autoridades municipales y sanitarias realizaron en esa comunidad distribución de abate y trabajos de descacharrización, además de anunciar jornadas posteriores de fumigación. En agosto de ese mismo año también se reportaron operativos contra el mosquito Aedes aegypti en el sector.

Las labores actuales cobran relevancia en una región donde las altas temperaturas y la acumulación de agua pueden favorecer la reproducción del mosquito. Por ello, el control de vectores se mantiene como una de las principales herramientas preventivas durante la temporada de mayor actividad del insecto.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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