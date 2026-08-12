Región Carbonífera aumenta vigilancia sobre motociclistas; primero en Sabinas, ahora en Múzquiz

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Región Carbonífera aumenta vigilancia sobre motociclistas; primero en Sabinas, ahora en Múzquiz
    En Sabinas mantienen un periodo de orientación y regularización; Múzquiz prepara una vigilancia más estricta. CORTESÍA

Casco y documentos: bajo la lupa de las autoridades en operativos en el Pueblo Mágico

MÚZQUIZ, COAH.- Así como Sabinas puso en marcha una estrategia de ordenamiento para motociclistas, ahora Múzquiz avanzará hacia una vigilancia más estricta para quienes circulen sin casco o carezcan de la documentación necesaria.

En Sabinas, el operativo se encuentra actualmente en una etapa de orientación y concientización. Los conductores cuentan con un plazo de 15 días para regularizar documentación, corregir modificaciones en los sistemas de escape y cumplir con el uso obligatorio del casco para conductor y acompañante.

https://vanguardia.com.mx/informacion/imss-ofrece-seguro-para-hombres-y-mujeres-sin-empleo-formal-estos-son-los-beneficios-quienes-pueden-solicitarlo-y-cuanto-cuesta-GB22762466

En los primeros recorridos se reportó la detención de 25 motociclistas por incumplimientos, principalmente por no utilizar casco.

En Múzquiz, la estrategia anunciada contempla reforzar los operativos para detectar motocicletas cuyos conductores no utilicen casco o no puedan acreditar la documentación correspondiente.

La medida coloca a los usuarios de este tipo de vehículos bajo una revisión más constante y busca elevar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito.

El endurecimiento de estas acciones ocurre en dos municipios de la Región Carbonífera prácticamente de manera consecutiva y coloca la seguridad de los motociclistas como uno de los temas prioritarios de vigilancia vial.

En ambos casos, las medidas abarcan más que el uso del casco. También se contempla la revisión de documentos y de las condiciones bajo las cuales circulan las unidades, con el propósito de reducir riesgos y fortalecer el orden en las calles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ayudamos-en-lo-que-necesiten-sheinbaum-confirma-envio-de-ayuda-humanitaria-para-colombia-tras-sismos-CP22782440

Así, mientras Sabinas mantiene una fase inicial de regularización antes de avanzar hacia una mayor aplicación de sanciones, Múzquiz prepara operativos para detectar directamente las principales irregularidades entre los motociclistas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


autoridades
Motociclismo
tránsito

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin duda alguna

Sin duda alguna
true

Cumbia del bloqueo digital
true

POLITICÓN: ‘Turismo de nacimiento’ enciende alerta en Coahuila por revocación de visas a embarazadas

Una mujer policía fue agredida con un arma blanca durante el enfrentamiento registrado al poniente de Saltillo.

Saltillo: agresiones a policías y daños a patrullas llevan hoy a seis ante el juez
Brigadas sanitarias inspeccionan al ganado de Progreso, Coahuila, para detectar heridas y prevenir el gusano barrenador.

Refuerzan en Progreso, Coahuila, la prevención contra el gusano barrenador
El duelo entre Valkirias y Wolfpack está programado para las 19:00 horas y tendrá boletos generales de 250 pesos

Valkirias recibe a Wolfpack en Saltillo: fecha, hora y precio de los boletos
Voluntarios y rescatistas utilizan cubos para retirar los escombros de un edificio derrumbado un día después de un sismo que remeció Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026.

Terremoto en Colombia: lo que sabemos
La presencia de Estados Unidos en Irak llegó a superar los 170 mil soldados en el punto máximo de las operaciones de contrainsurgencia en 2007.

EU en camino de completar retiro de Irak para el 30 de septiembre