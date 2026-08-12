Región Carbonífera aumenta vigilancia sobre motociclistas; primero en Sabinas, ahora en Múzquiz

En Sabinas, el operativo se encuentra actualmente en una etapa de orientación y concientización. Los conductores cuentan con un plazo de 15 días para regularizar documentación, corregir modificaciones en los sistemas de escape y cumplir con el uso obligatorio del casco para conductor y acompañante.

MÚZQUIZ, COAH.- Así como Sabinas puso en marcha una estrategia de ordenamiento para motociclistas, ahora Múzquiz avanzará hacia una vigilancia más estricta para quienes circulen sin casco o carezcan de la documentación necesaria.

En los primeros recorridos se reportó la detención de 25 motociclistas por incumplimientos, principalmente por no utilizar casco.

En Múzquiz, la estrategia anunciada contempla reforzar los operativos para detectar motocicletas cuyos conductores no utilicen casco o no puedan acreditar la documentación correspondiente.

La medida coloca a los usuarios de este tipo de vehículos bajo una revisión más constante y busca elevar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito.

El endurecimiento de estas acciones ocurre en dos municipios de la Región Carbonífera prácticamente de manera consecutiva y coloca la seguridad de los motociclistas como uno de los temas prioritarios de vigilancia vial.

En ambos casos, las medidas abarcan más que el uso del casco. También se contempla la revisión de documentos y de las condiciones bajo las cuales circulan las unidades, con el propósito de reducir riesgos y fortalecer el orden en las calles.