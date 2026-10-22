Reporta Cruz Roja hasta 80% menos accidentes de motociclistas en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.— Los accidentes en los que participan motociclistas han disminuido hasta un 80% en Múzquiz, informó la coordinadora de la Cruz Roja local, Silvia Contreras, quien atribuyó esta reducción a la aplicación de sanciones por parte de las autoridades de Seguridad Pública. La representante de la institución señaló a medios locales que anteriormente atendían a diario percances de este tipo. Frente a ese panorama, destacó la respuesta de los conductores a las multas y al aseguramiento de motocicletas por no utilizar casco.

Contreras consideró que la intervención de la Policía Municipal ha contribuido a reducir estos incidentes. Entre las acciones mencionó la aplicación de medidas administrativas a quienes incumplen las disposiciones de tránsito, particularmente las relacionadas con el uso de protección. Además del descenso reportado, la coordinadora puso énfasis en las conductas que deben mantenerse para prevenir accidentes. Exhortó a los motociclistas a respetar la vialidad, abstenerse de rebasar por lugares indebidos y conservar una distancia adecuada respecto de otros vehículos. También insistió en portar casco durante los recorridos y recordó que las medidas de seguridad tienen como propósito proteger la integridad de quienes utilizan motocicletas, ante percances que pueden tener consecuencias fatales.

El llamado se extendió a los padres de familia cuyos hijos se desplazan en estas unidades. Contreras les pidió estar pendientes de la manera en que conducen y reforzar desde casa la educación vial. Señaló la importancia de generar conciencia para que los jóvenes respeten las reglas de circulación al trasladarse a sus actividades. La prevención, indicó, debe formar parte de sus hábitos de conducción por su propia seguridad.