Rescatan a menor de incendio en el barrio La Piedra, en Múzquiz, Coahuila

La emergencia provocó la movilización de los cuerpos de auxilio de Múzquiz hacia el domicilio ubicado en la calle Mutualismo, en el popular sector de la cabecera municipal, luego de recibirse el reporte sobre fuego en una casa habitación y la presencia de una persona menor de edad en situación de riesgo.

MÚZQUIZ, COAH.- Un menor resultó con quemaduras de tercer grado durante un incendio registrado este lunes por la mañana, en el barrio La Piedra, del Pueblo Mágico de Múzquiz , Coahuila, donde elementos de Protección Civil Municipal realizaron maniobras para rescatarlo.

Los elementos de emergencia ingresaron al área afectada para localizar al menor y lograron retirarlo de la vivienda, mientras el resto del personal inició las labores para contener el incendio y evitar una mayor propagación.

Una vez fuera del inmueble, el menor recibió atención por las quemaduras sufridas durante el siniestro, mientras los bomberos continuaron trabajando para sofocar las llamas y realizar maniobras de enfriamiento en las áreas alcanzadas por el fuego.

La intervención de Protección Civil permitió reducir el tiempo de exposición del menor al incendio y ponerlo a salvo mientras continuaban las labores para controlar la emergencia.

El barrio La Piedra ha registrado durante 2026 otros incendios de viviendas que han requerido la intervención de los servicios municipales. En uno de ellos, ocurrido sobre la calle General Elizardo Gutiérrez, las llamas amenazaron con extenderse hacia inmuebles cercanos, lo que obligó a una rápida movilización de los bomberos.

También se registró otro siniestro en una vivienda de la calle Jesús Carranza, donde Protección Civil y Bomberos, con apoyo de corporaciones de seguridad, realizaron trabajos para contener las llamas antes de que alcanzaran propiedades vecinas.