Sabinas, Coahuila, coronará a su nueva Reina del Adulto Mayor con 14 candidatas

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    Sabinas, Coahuila, coronará a su nueva Reina del Adulto Mayor con 14 candidatas
    Las participantes del certamen representarán la experiencia y trayectoria de las mujeres adultas mayores de Sabinas, Coahuila. CORTESÍA

El certamen reunirá a familias y ciudadanos en una noche dedicada a reconocer la trayectoria de las participantes

SABINAS, COAH.- La experiencia, la alegría y la participación comunitaria serán protagonistas este domingo durante la elección y coronación de la Reina del Adulto Mayor de Sabinas, un evento organizado para reconocer la presencia activa de las personas adultas mayores dentro de la sociedad.

La ceremonia se realizará a partir de las 20:00 horas y contará con la participación de 14 mujeres que buscarán obtener la corona que las convertirá en representante del sector adulto mayor del municipio durante el próximo periodo.

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La directora del Sistema DIF Municipal de Sabinas, Aracely Iribarren Madrigal, informó que el certamen busca convertirse en un espacio de convivencia familiar y reconocimiento a quienes, con su historia de vida, esfuerzo y participación, continúan aportando al desarrollo de la comunidad.

Más allá de un concurso de belleza, el evento pretende destacar valores como la experiencia, la integración social y el papel que desempeñan las personas adultas mayores en actividades culturales, familiares y comunitarias.

Durante la jornada se espera la presencia de familiares, autoridades e integrantes de grupos de adultos mayores, quienes acompañarán a las participantes en una noche dedicada a celebrar la vida, las tradiciones y los vínculos entre generaciones.

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La elección de la Reina del Adulto Mayor forma parte de las actividades que impulsan los sistemas DIF municipales para promover el envejecimiento activo, fortalecer la autoestima y generar espacios donde las personas mayores puedan continuar participando en la vida pública.

Con este encuentro, Sabinas se suma a las acciones regionales que buscan reconocer a este sector de la población como un referente de experiencia, identidad y memoria colectiva.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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