Sabinas, Coahuila, coronará a su nueva Reina del Adulto Mayor con 14 candidatas

SABINAS, COAH.- La experiencia, la alegría y la participación comunitaria serán protagonistas este domingo durante la elección y coronación de la Reina del Adulto Mayor de Sabinas, un evento organizado para reconocer la presencia activa de las personas adultas mayores dentro de la sociedad. La ceremonia se realizará a partir de las 20:00 horas y contará con la participación de 14 mujeres que buscarán obtener la corona que las convertirá en representante del sector adulto mayor del municipio durante el próximo periodo.

La directora del Sistema DIF Municipal de Sabinas, Aracely Iribarren Madrigal, informó que el certamen busca convertirse en un espacio de convivencia familiar y reconocimiento a quienes, con su historia de vida, esfuerzo y participación, continúan aportando al desarrollo de la comunidad. Más allá de un concurso de belleza, el evento pretende destacar valores como la experiencia, la integración social y el papel que desempeñan las personas adultas mayores en actividades culturales, familiares y comunitarias. Durante la jornada se espera la presencia de familiares, autoridades e integrantes de grupos de adultos mayores, quienes acompañarán a las participantes en una noche dedicada a celebrar la vida, las tradiciones y los vínculos entre generaciones.

La elección de la Reina del Adulto Mayor forma parte de las actividades que impulsan los sistemas DIF municipales para promover el envejecimiento activo, fortalecer la autoestima y generar espacios donde las personas mayores puedan continuar participando en la vida pública. Con este encuentro, Sabinas se suma a las acciones regionales que buscan reconocer a este sector de la población como un referente de experiencia, identidad y memoria colectiva.