Sabinas presenta su gran fiesta: anuncian Feriexpo 2026 con música, tradición y cabalgata

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    Sabinas presenta su gran fiesta: anuncian Feriexpo 2026 con música, tradición y cabalgata
    La Gran Cabalgata Sabinas llegará a su edición número 37 como uno de los eventos más representativos del municipio. CORTESÍA

Autoridades municipales y organizadores destacaron la seguridad, la cultura ganadera y la promoción turística como ejes principales del festejo

SABINAS, COAH.- Con una combinación de música, cultura, actividades ganaderas y la cabalgata más representativa de la región, Sabinas presentó oficialmente la programación de las Fiestas Grandes 2026, una celebración que busca reunir a familias y visitantes durante diez días de actividades.

El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren encabezó este miércoles la presentación de la Feriexpo Sabinas 2026, evento que se desarrollará del 11 al 20 de septiembre y que incluirá la edición número 37 de la Gran Cabalgata Sabinas, además de los tradicionales juzgamientos ganaderos.

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La cartelera musical contempla la participación de artistas y agrupaciones como María José, Marca Registrada, La Firma, Los Invasores de Nuevo León, La Casetera, Banda Tierra Sagrada y Leandro Ríos, entre otros exponentes que formarán parte del programa de espectáculos.

Para facilitar la asistencia de las familias, los organizadores anunciaron que el acceso general tendrá un costo de 60 pesos para adultos y 20 pesos para niños, mientras que menores con estatura inferior a 1.20 metros podrán ingresar sin costo.

Durante la presentación, integrantes del comité organizador destacaron que la feria fue planeada durante meses con especial atención en la seguridad y en ofrecer un ambiente familiar para habitantes y visitantes.

Uno de los eventos centrales será la Gran Cabalgata Sabinas, que llegará a su edición número 37 con medidas enfocadas en el bienestar animal, incluyendo puntos de hidratación para los caballos y una logística especial para el traslado de participantes.

En el ámbito ganadero se realizarán competencias y juzgamientos de Becerro Gordo, Castrado, Borrego Gordo y Cuarto de Millo, actividades que fortalecen la vocación agropecuaria de la Región Carbonífera y generan movimiento económico para productores y prestadores de servicios.

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Autoridades municipales y estatales destacaron que las Fiestas Grandes representan una oportunidad para preservar las tradiciones de Sabinas y proyectar al municipio como un destino turístico y cultural del norte de Coahuila.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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