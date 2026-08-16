TecNM de Múzquiz pone a Coahuila en alto con reconocimiento nacional de educación ambiental

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Sabinas
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    TecNM de Múzquiz pone a Coahuila en alto con reconocimiento nacional de educación ambiental
    Docentes y directivos del TecNM Múzquiz fueron parte fundamental del trabajo que permitió alcanzar el reconocimiento ambiental. CORTESÍA

El campus obtuvo primer lugar estatal y una Mención Honorífica Nacional por sus acciones ambientales durante el ciclo 2025-2026

MÚZQUIZ, COAH.- El Tecnológico Nacional de México Campus Múzquiz (TecNM) consiguió un resultado que trasciende las aulas al obtener el Primer Lugar Estatal y una Mención Honorífica Nacional en la categoría de Educación Superior de la convocatoria “Escuelas por la Tierra”, impulsada por Fundación Educa México A.C. El reconocimiento corresponde al trabajo desarrollado durante el ciclo escolar 2025-2026 mediante la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental Escolar.

Más que un premio, el resultado representa una evaluación positiva de las acciones emprendidas por estudiantes y docentes para convertir el cuidado ambiental en una práctica permanente dentro de la institución. La propuesta involucró a integrantes de Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, demostrando que la sustentabilidad puede abordarse desde distintas disciplinas.

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El Primer Lugar Estatal coloca al TecNM Múzquiz como referente de educación superior en Coahuila en materia ambiental, mientras que la Mención Honorífica Nacional le permite figurar entre las instituciones reconocidas dentro de esta convocatoria.

Esto adquiere especial relevancia para una institución ubicada en la Región Carbonífera, donde la formación de profesionistas con conciencia sobre el aprovechamiento responsable de los recursos y la protección del entorno tiene un significado estratégico.

$!La comunidad tecnológica de TecNM Múzquiz celebró el reconocimiento como resultado del trabajo para promover una cultura de cuidado del planeta.
La comunidad tecnológica de TecNM Múzquiz celebró el reconocimiento como resultado del trabajo para promover una cultura de cuidado del planeta. CORTESÍA

El reconocimiento también confirma que la educación ambiental puede generar resultados cuando existe coordinación entre directivos, maestros y estudiantes. En el proyecto participaron activamente los docentes Carla Nathali Gutiérrez Alonso, Claudia Susana Bravo Villarreal y Huberto Sandoval Rodas, con el respaldo de la dirección del campus.

Para Coahuila, el logro proyecta a Múzquiz desde una perspectiva distinta: no solamente como una región con tradición productiva, sino también como un espacio capaz de impulsar innovación, formación profesional y responsabilidad ambiental. El premio abre además la oportunidad de fortalecer nuevos proyectos sustentables y motivar a otras instituciones educativas del estado a participar en iniciativas similares.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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