Tiene Múzquiz nueva reina: Ángela I recibe la corona como soberana de la feria 2026

La elección se realizó con la participación de cinco candidatas, quienes enfrentaron distintas etapas ante el público, entre ellas autopresentación, pasarela de gala y una ronda de preguntas y respuestas. El proceso contó con la presencia del notario público número 13, Patricio H. Ruiz, quien dio fe de la legalidad de los resultados.

MÚZQUIZ, Coahuila.- Ángela Jeyli Lerma Rodríguez fue coronada como Ángela I, nueva Reina de la Feria de Santa Rosa de Lima 2026, de Múzquiz , Coahuila, luego de imponerse en una noche de gala que reunió a familias, autoridades y representantes de distintos sectores de la región.

Durante las semanas previas, las participantes realizaron actividades para reunir recursos y respaldar sus candidaturas, entre ellas boteos, bailes, loterías, rifas y venta de antojitos, con apoyo de sus familias, ciudadanía, patrocinadores y organizadores.

Además de la coronación, se entregaron reconocimientos especiales. Ángela Lerma obtuvo también el título de Miss Elegancia; Melinna Suárez recibió Miss Fotogenia; Aiko Yamamoto fue distinguida por Mejor Sonrisa; Karen Fabiola obtuvo Mejor Silueta y Nikole Martínez fue reconocida como Miss Simpatía. La distinción de Miss Popularidad quedó en manos de la candidata favorecida por la votación del público en redes sociales.

La nueva corte de honor quedó integrada por Ángela I como Reina; Melinna Suárez, Princesa; Nikole Martínez, Duquesa; Karen Fabiola, Marquesa, y Aiko Yamamoto, Condesa.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez y del presidente del Comité de la Feria, Francisco Javier García Ochoa. Ángela I representará durante el próximo año a una de las celebraciones tradicionales más importantes de Múzquiz.