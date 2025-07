Tres intentos de suicidio en menos de 24 horas en la Carbonífera

Tres intentos de suicidios se reportaron el día de ayer en Múzquiz, Coahuila. Entre los casos reportados, se precisó el de un reconocido comerciante de San Juan de Sabinas. Con nombre Mario “N”, fue encontrado inconsciente al interior de un automóvil Chevrolet, en las instancias del panteón Santa Rosa.

Había indicios de ingesta de una cantidad significativa de pastillas. Fue localizado con tiempo y trasladado al hospital. Se encuentra bajo observación médica.

Además, dos intentos de suicidio movilizaron a los cuerpos de emergencia en Sabinas, Coahuila. En el primer caso, un hombre de 38 años, residente de la Villa de Cloete, se provocó heridas en una de sus muñecas con la intención de quitarse la vida. El segundo incidente, una mujer de 36 años, vecina de la colonia San Antonio, ingirió una sobredosis de medicamentos en un intento similar.

Auxiliados a tiempo por servicios de emergencia y trasladados a hospitales locales, permanecen bajo vigilancia médica mientras continúan con su proceso de recuperación.

Debido a lo anterior, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones con respecto a estos tres casos. Con ayuda de los familiares de estas personas con conductas suicida, se busca aclarar los motivos de sus actos y coordinar planes de ayuda emocional.

¿HAY UNA TENDENCIA A LA ALZA DE SUICIDIOS EN LA CARBONÍFERA?

En este mismo medio se expuso el presunto suicidio de Luis Carlos “N” en Múzquiz. Con 70 años de edad, empresario y ganadero, fue localizado sin vida en su domicilio. La Fiscalía confirmó que Luis tenía un tratamiento psiquiátrico y neurológico, pero siguen las averiguaciones.

Sin embargo, siguen las pesquisas para confirmar si este también fue un caso de suicidio.

No obstante, estos casos, de no ser auxiliados, se volverían parte de la lista de 14 suicidios registrados en toda la región Carbonífera. Hablar de una tendencia es demasiado pronto. Se insta por procurar una especial atención a la salud mental de las poblaciones para no caer en conductas autolesivas y autodestructivas.

(Con información de medios locales)