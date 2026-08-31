Universidad Tecnológica de Nueva Rosita prepara espacio contra la violencia de género

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    Universidad Tecnológica de Nueva Rosita prepara espacio contra la violencia de género
    La UTRC en Nueva Rosita, Coahuila, avanza en acciones para consolidar un entorno de respeto, igualdad y cero tolerancia a la violencia. CORTESÍA

El proyecto contempla brindar resguardo, orientación y acompañamiento a mujeres, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo

NUEVA ROSITA, COAH.- La Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC) de Nueva Rosita, Coahuila, avanza en los preparativos para incorporarse a la estrategia de Puntos Violeta, con la intención de contar dentro de sus instalaciones con un espacio destinado a brindar protección y orientación ante situaciones de violencia de género.

El proyecto busca que mujeres, niñas y adolescentes puedan encontrar en la institución un sitio seguro al que acudir cuando enfrenten algún episodio de violencia o se encuentren en una situación de riesgo. La propuesta contempla acciones de resguardo, acompañamiento y canalización, con énfasis en la atención oportuna.

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Como parte de los trabajos previos a su puesta en funcionamiento, la UTRC recibió a Maribel Araceli Rodríguez Ramírez, subsecretaria de las Mujeres, quien proporcionó orientación para avanzar en la consolidación del espacio y establecer las condiciones necesarias para su próxima apertura.

La iniciativa pretende ir más allá de la habilitación física de un lugar, al incorporar la prevención y la atención de la violencia de género dentro de las acciones de la comunidad universitaria.

El rector Sergio Villarreal Cárdenas y la directora académica Laura Luz Pérez Castro señalaron la importancia de continuar impulsando medidas relacionadas con la protección, igualdad y respeto, así como fortalecer una cultura de cero tolerancia frente a cualquier manifestación de violencia.

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Con esta incorporación, la universidad busca convertir sus instalaciones en un entorno donde las estudiantes puedan identificar un punto de apoyo cuando requieran ayuda.

La estrategia también apuesta por generar mayor conciencia sobre la prevención y la importancia de actuar ante posibles casos de violencia.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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