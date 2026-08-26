Viajan adultos mayores de la región carbonífera de Coahuila a las Olimpiadas de Oro 2026

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Sabinas
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    Viajan adultos mayores de la región carbonífera de Coahuila a las Olimpiadas de Oro 2026
    Representantes de la región carbonífera emprenden el viaje para participar en la sexta edición de las Olimpiadas de Oro. CORTESÍA

Veinticuatro representantes de San Juan de Sabinas y un atleta de Múzquiz competirán por el estado en la etapa nacional

NUEVA ROSITA, COAH.- Adultos mayores de San Juan de Sabinas y Múzquiz fueron despedidos en su viaje para representar a Coahuila en las Olimpiadas de Oro 2026, competencia nacional que se desarrollará este jueves 27 y viernes 28 de agosto en Tlaxcala.

La delegación de San Juan de Sabinas está integrada por 24 participantes, quienes obtuvieron su clasificación después de destacar en la etapa estatal celebrada en Torreón.

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Los representantes competirán en danza prehispánica, danzón y ajedrez, disciplinas en las que buscarán llevarse los primeros lugares.

Por Múzquiz participará el profesor Julio Flores, quien acudirá a la justa nacional en la disciplina de lanzamiento de bala. El representante obtuvo su pase tras registrar una marca de 11.70 metros durante la etapa estatal.

Como parte de la preparación, los adultos mayores que representarán a Coahuila recibieron esta semana los uniformes oficiales que utilizarán durante las actividades en Tlaxcala. Posteriormente, la delegación de San Juan de Sabinas se preparó para emprender el viaje y concentrarse con el resto de los participantes coahuilenses.

La sexta edición de las Olimpiadas de Oro reunirá a adultos mayores de diferentes entidades del país en actividades deportivas y culturales, además de promover la convivencia y la participación activa de este sector de la población.

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Para los representantes de la región carbonífera, la competencia representa la culminación de la preparación realizada durante las etapas previas y la oportunidad de medir su desempeño frente a participantes de otros estados.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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