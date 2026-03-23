Saltillo 2000 y Mirasierra, zonas más violentas contra mujeres; detienen a 200 tras puesta en marcha de call center

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Saltillo 2000 y Mirasierra, zonas más violentas contra mujeres; detienen a 200 tras puesta en marcha de call center
    Autoridades identificaron que los domingos por la noche se concentran más reportes de violencia, principalmente en colonias como Saltillo 2000 y Mirasierra. UNSPLASH

La fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, Katy Salinas Pérez, dio a conocer que, a partir de la operación del call center especializado en el seguimiento de medidas de protección a mujeres, se han detectado incidencias importantes en lo que va del año y el término de 2025.

Fue a inicios de diciembre del año pasado cuando la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez puso en marcha el call center, donde se pretende establecer un contacto directo con las mujeres a quienes, a través de un procedimiento ante el Ministerio Público, se les han aplicado medidas de protección.

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Entre las medidas que se vigilan y de las que se reciben llamadas están el no acercamiento del agresor, así como si existe acoso o algún otro tipo de situación que pueda derivar en violencia contra la mujer.

SE HA ARRESTADO A 200 AGRESORES GRACIAS AL CALL CENTER

Al respecto de estos primeros meses de operación, la fiscal especializada dijo que, desde la puesta en marcha, a través de los reportes y seguimientos del call center, se ha arrestado a 200 hombres agresores.

$!Katy Salinas Pérez, fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, informó que el call center ha contribuido a la detención de cerca de 200 agresores y a la detección de patrones de violencia en la entidad.
Katy Salinas Pérez, fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, informó que el call center ha contribuido a la detención de cerca de 200 agresores y a la detección de patrones de violencia en la entidad. REDES SOCIALES

“Está funcionando 24 horas al día recibiendo llamadas de mujeres. Cerca de 200 personas agresoras han sido arrestadas en este tiempo de funcionamiento. Pero hay mucho por hacer”, dijo.

De acuerdo con las autoridades, este call center, que es operado por 10 personas con canalización directa al Ministerio Público, aunque tiene sede en Saltillo, concentra información de los casos que se llevan en los seis centros de empoderamiento de la mujer en Coahuila.

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En el tema de violencia contra la mujer desde la primera atención, Katy Salinas dijo que, aunque las autoridades están realizando análisis profundos sobre los casos de violencia contra la mujer detonados por el consumo de alcohol o drogas, se ha identificado que existen horas específicas, por lo menos en Saltillo, donde algunas de las colonias más afectadas son Saltillo 2000 y Mirasierra.

“Hemos detectado algunas colonias donde la ingesta de alcohol está influyendo y hemos implementado operativos en las horas en que están ocurriendo los hechos. Son los domingos de 6 a 12 de la noche cuando nos sugieren que sus parejas están alcoholizadas”, indicó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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