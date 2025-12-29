$!Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Habitar una ciudad en constante expansión como Saltillo implica convivir con sus distancias y sus ritmos. Durante años, el dinamismo industrial de la Región Sureste pareció avanzar a una velocidad distinta a la de su infraestructura. Al hacer el balance de lo ocurrido en este 2025, resulta evidente que la capital de Coahuila ha atravesado un punto de inflexión. TE PUEDE INTERESAR: La movilidad en la zona urbana dejó de discutirse únicamente desde la comodidad del automóvil particular para integrar soluciones que antes parecían lejanas: desde el regreso de la conectividad aérea que otorga autonomía a la capital frente a otras metrópolis, hasta la integración de sistemas de transporte que priorizan la economía del usuario. El 2025 también sembró las semillas de lo que será la región en las próximas décadas. La confirmación de proyectos ferroviarios y la expansión de rutas hacia polos de desarrollo obligan a mirar más allá de los límites locales, estableciendo una conexión más inteligente con el resto del país y con la frontera norte.

1. ARRANCA MODERNIZACIÓN DE CARRETERA A ZACATECAS

29 de enero Arrancó la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas para el traslado de cerca de 25 mil personas que circulan desde la mancha urbana hacia la zona industrial de Derramadero. Pasará de dos a cuatro carriles, se construyen dos pasos vehiculares en La Encantada y La Colorada. Se invierten 490 millones de pesos y se espera que quede terminada para mayo del 2026.

2. ANUNCIAN REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA

12 de febrero Anunciaron la “restauración y mejora” de la Alameda Zaragoza para convertirla en un Parque Insignia de la ciudad. En junio se realizó un taller de diseño participativo en colaboración con la Aceleradora de Ciudades. Se hizo un diagnóstico de la salud de los árboles. El proyecto sigue en fase de diagnóstico y estudio topográfico.

3. CONFIRMAN TREN A MONTERREY

13 de febrero La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el proyecto para construir el Tren Saltillo-Nuevo Laredo con estaciones en Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, que pasará por Monterrey y llegará hasta la frontera norte de México. Las obras ya arrancaron en Tamaulipas. En Saltillo arrancarán en 2026 con la empresa CICSA de Carlos Slim encargada de las vías entre Coahuila y Nuevo León.

4. DELIMITAN CARRILES EN EL SARAPE

9 de marzo Se instaló infraestructura que prohíbe que quienes dan vuelta hacia el norte desde el oriente hacia el Periférico Luis Echeverría, crucen hacia el carril que permite la posterior incorporación hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza. De acuerdo a autoridades y conductores, los tiempos de traslado en el sitio se redujeron hasta un 47 por ciento.

5. COMIENZAN RUTAS TRONCALES GRATIS

1 de octubre Arrancó el programa “Aquí Vamos Gratis” con dos rutas troncales de transporte público gratuito. Los 35 camiones cuentan con seguro, internet gratuito, aire acondicionado, cámaras de seguridad y extintor. Hasta el 5 de diciembre, el programa registró 1.3 millones de traslados. Las rutas ahorraron cerca de 18 millones de pesos a las familias de la ciudad.

6. ANUNCIAN EXPO COAHUILA

16 de octubre Se anunció la construcción de Expo Coahuila, un nuevo centro de convenciones, ferial y de eventos en los actuales terrenos de la Feria. Contará con un Forum para conciertos para hasta 12 mil personas. Se mantendrá el Teatro del Pueblo y se crearán espacios para exposiciones. Las primeras demoliciones se hicieron desde septiembre.

7. DEMUELEN PLAZA ARMILLITA

28 de octubre Demolieron la Plaza de Toros Fermín Espinosa “Armillita” tras 33 años de recibir corridas y conciertos. Fue sede de faenas protagonizadas por toreros como Pablo Hermoso de Mendoza y Eloy Cavazos. Se demolieron murales que narraban la historia taurina de la ciudad. El terreno será utilizado para la construcción de Expo Coahuila.

8. REANUDAN VUELOS COMERCIALES

31 de octubre Aterrizó por primera vez desde 2020 un vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe. A través de VivaAerobús, 140 pasajeros llegaron desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) afirmando que acortaron tiempo y costos al ahorrar la escala en Monterrey. Un Airbus A320 -con capacidad para 186 personas- salió ese mismo día hacia la CDMX.

9. CONCLUYE SEGUNDA ETAPA DE LOS PASTORES

18 de noviembre Se entregó la segunda etapa de la ampliación del bulevar en el límite entre los tres municipios. La obra facilita la movilidad de cerca de 40 mil personas que todos los días viajan a la zona industrial de Ramos Arizpe. Se invirtieron 189 millones de pesos, lo que aseguran, reduce los tiempos de traslado de los trabajadores.