Saltillo: Alertan contra financieras o casas de préstamo fraudulentas

Marcelo Lara, economista, advierte contra financieras o casas de préstamo “piratas” que ofrecen créditos con facilidades y sin consultar el buró de crédito, pero que terminan por estafar a la clientela, además de pedirles del 10 al 20 por ciento de pago adelantado para supuestos gastos administrativos y agilizar el trámite.

Estos “negocios” irregulares, que también operan en Saltillo y que no están avalados por Asociación Nacional de Bancos y la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) no entregan el préstamo, responden con evasivas y abandonan el domicilio en que operaron la estafa. Cuando otorgan el recurso cobran cuatro o cinco veces más la cantidad solicitada.

“Se han generado muchos casos últimamente de préstamos engañosos o fraudes con agencias de colocación fantasma, que no están constituidas legalmente para desarrollar este tipo de funciones para prestar dinero; no hay un representante legal, es un comercio ficticio, que en su mayoría utilizan nombres que son atractivos como Préstamos Fácil, Préstamos Exprés, Dinero en Tus manos, Dinero al Minuto, con la intención de ganchar gente que tiene necesidad de dinero urgente”, afirma

“Es muy fácil que se haga un fraude, te dicen que no revisan el buró de crédito, te piden un anticipo para poder entregar el crédito que quieres y te dan un contrato falso, es algo que se ha generalizado. Afectan a personas que están necesitadas de dinero y que no van a ir a un banco o a una institución financiera bien establecida, porque la mayoría de las personas no cumplen con los requisitos”, advierte el economista.

Las casas de préstamo o financieras “piratas” se establecen en cualquier local, hacen publicidad, atraen a la clientela, acuerdan el préstamo, pero primero deben hacer un depósito a la cuenta de una persona física y a los pocos días abandonan el lugar y no se recupera el dinero.

También defraudan valiéndose de mensajes vía WhatsApp, los requisitos prácticamente son nulos, las personas caen en la trampa y hacen el depósito porque les ofrecen devolverlo al momento en que acudan a determinado domicilio, que no existe o no está el local establecido, a recogerlo.

Luego, utilizan los datos personales recabados para intentar defraudar o extorsionar a familiares y amigos y suponiendo que se ha pagado, incurren en amenazas para obligar al pago con elevadas tasas de interés, por eso, antes de firmar un contrato, deben revisarse a detalle las cláusulas y las letras chiquitas. Otro método es publicitarse en páginas de internet, de Facebook.

“Cuando necesiten un préstamo acudan a una institución legalmente establecida, reconocida moralmente, que jurídicamente esté acreditada que tenga ubicación física para identificarla. La gente debe tener mucha cautela porque nadie te puede pedir dinero primero, si lo que quieres es dinero prestado, es muy lógico y muy irónico”, advierte.

La Condusef tiene su página donde publica alertas de cómo revisar que una institución esté debidamente acreditada tanto para recibir dinero en inversión, como para dar créditos: tiene una lista de bancos, de asociaciones de crédito, de instituciones financieras, y la Asociación Nacional de Bancos también tiene su lista”, concluyó.