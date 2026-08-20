Saltillo: AMPI Saltillo y CMIC firman convenio para fortalecer el sector inmobiliario

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    Saltillo: AMPI Saltillo y CMIC firman convenio para fortalecer el sector inmobiliario
    El convenio lleva al ámbito estatal una alianza previamente establecida a nivel nacional entre ambos organismos. SANDRA GÓMEZ

El acuerdo busca fortalecer el desarrollo económico y urbano de la entidad

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y urbano de Coahuila, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Comarca Lagunera y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Saltillo formalizaron un convenio de colaboración estratégica.

El acuerdo busca trasladar al ámbito estatal una alianza establecida previamente a nivel nacional entre ambos organismos empresariales, con el propósito de adaptar sus estrategias a las necesidades y prioridades de desarrollo de Coahuila.

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Entre los principales objetivos del convenio se encuentra impulsar la profesionalización mediante programas de capacitación continua, transferencia de conocimientos e intercambio de mejores prácticas.

También contempla fortalecer la integración de la cadena de valor, a través de una mayor vinculación entre constructores, desarrolladores e intermediarios inmobiliarios, con la finalidad de facilitar proyectos y generar nuevas oportunidades de negocio.

$!La alianza pretende facilitar la realización de proyectos y nuevas oportunidades de negocio.
La alianza pretende facilitar la realización de proyectos y nuevas oportunidades de negocio. SANDRA GÓMEZ

Otro de los ejes será promover el crecimiento regional, mediante acciones conjuntas para identificar oportunidades de inversión y contribuir a una planeación urbana ordenada en los distintos municipios del estado.

Durante el evento, el presidente del Consejo Directivo de la CMIC Coahuila Sureste, Hugo Salas, destacó que la cámara trabaja para defender y representar los intereses de los empresarios constructores a través de reuniones gremiales y capacitación.

“Con la firma de este convenio estamos uniendo fuerzas y sumando capacidades. Tendremos la oportunidad de realizar reuniones en las que podamos compartir diferentes puntos de vista generar nuevas ideas y fortalecer nuestros sectores”, expuso.

Por su parte la coordinadora de AMPI región 5 centro norte, Eunice Sánchez, explicó que el acuerdo tiene como finalidad fortalecer la colaboración institucional, la competitividad de ambas industrias y promover una cadena de valor más sólida, coordinada y eficiente.

“El objetivo principal es establecer bases de colaboración y coordinación entre ambas instituciones para brindar beneficios, herramientas y oportunidades a los asociados, tanto de AMPI como a los afiliados de CMIC”, afirmó.

La representante agregó que entre los principales beneficios de esta firma se encuentran la profesionalización conjunta, una mayor vinculación empresarial, el intercambio de información estratégica y el uso compartido de las instalaciones.

Por su parte, el presidente de AMPI Saltillo, Eduardo Aldape, reconoció que no solamente están firmando un acuerdo, sino que están construyendo una alianza estratégica con visión de futuro, ética y responsabilidad.

“Estoy convencido de que cuando quienes construyen y quienes comercializan, trabajan de manera coordinada, el resultado es mucho mayor que la suma de todos nuestros esfuerzos como si fueran individuales”, señaló.

Las partes agregaron que los convenios firmados este jueves coinciden con los firmados a nivel nacional.

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ACCIONES DE LA NUEVA ALIANZA

Aldape también subrayó que el compromiso de las distintas secciones es trabajar de manera cercana para promover un desarrollo urbano ordenado que conecte los proyectos con familias e inversionistas de la localidad.

“Aquí las alianzas verdaderamente importantes no se quedan solamente en una firma de un convenio, sino que más bien se convierten en acciones”, comentó.

En su intervención el presidente del Colegio de Notarios, Francisco Aguirre, participó en el evento como testigo de honor y destacó que la industria inmobiliaria es una cadena que inicia con el patrimonio de una persona y termina con el de otra.

El notario felicitó a ambos organismos por actuar en conjunto y ofreció la disposición de su gremio para brindar apoyo ante las nuevas regulaciones normativas del país.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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