Recauda Saltillo 3.5 mdp por parquímetros en casi 5 años

Desde 2021 y hasta septiembre de 2025, el Gobierno Municipal de Saltillo ha logrado recaudar poco más de 3.5 millones de pesos por los parquímetros instalados en el Centro Histórico. Una solicitud de información reveló que el monto que ha ingresado a las arcas municipales es de 3 millones 523 mil 403 pesos, aunque cabe considerar que el mismo monto ha ido a la empresa operadora de los mismos.

VANGUARDIA publicó en marzo de este año que el convenio de concesión entre el Gobierno Municipal y Parkum menciona que el total del recaudo se divide en un 50 por ciento para el Municipio, un 25 por ciento para Soluciones Tecnológicas Municipales LATAM S. de R. L. de C. V. y otro 25 por ciento para JAJOMAR S. A. de C. V. La solicitud de información publicada a finales del pasado mes de septiembre además reveló que desde 2022 se han otorgado mil 272 permisos especiales para residentes sin cochera. Asimismo, se informó que las calles Victoria, Hidalgo, Allende, Acuña y Corona son aquellas en las que más multas se han efectuado por estacionarse sin pagar parquímetro.

También se informó que el horario en el que se han levantado más multas va de las 12:00 del mediodía a las 15:00 horas. Según lo publicado por el Gobierno Municipal de Saltillo, recaudó por el cobro de parquímetros 135 mil 32 pesos en 2021; 125 mil 845 en 2022; 633 mil 458 en 2023; y 2 millones 379 mil 962 pesos en 2024, el año con el monto más alto.