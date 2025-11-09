Recauda Saltillo 3.5 mdp por parquímetros en casi 5 años

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Recauda Saltillo 3.5 mdp por parquímetros en casi 5 años
    Calles del Centro Histórico de Saltillo con parquímetros activos, donde se concentra gran parte de la recaudación municipal. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

Las calles Victoria, Hidalgo, Allende, Acuña y Corona acumulan la mayor cantidad de infracciones por este concepto

Desde 2021 y hasta septiembre de 2025, el Gobierno Municipal de Saltillo ha logrado recaudar poco más de 3.5 millones de pesos por los parquímetros instalados en el Centro Histórico.

Una solicitud de información reveló que el monto que ha ingresado a las arcas municipales es de 3 millones 523 mil 403 pesos, aunque cabe considerar que el mismo monto ha ido a la empresa operadora de los mismos.

$!Parquímetro con monedas y tarjeta de pago, ilustrando el cobro y control de estacionamiento en la ciudad.
Parquímetro con monedas y tarjeta de pago, ilustrando el cobro y control de estacionamiento en la ciudad. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

VANGUARDIA publicó en marzo de este año que el convenio de concesión entre el Gobierno Municipal y Parkum menciona que el total del recaudo se divide en un 50 por ciento para el Municipio, un 25 por ciento para Soluciones Tecnológicas Municipales LATAM S. de R. L. de C. V. y otro 25 por ciento para JAJOMAR S. A. de C. V.

La solicitud de información publicada a finales del pasado mes de septiembre además reveló que desde 2022 se han otorgado mil 272 permisos especiales para residentes sin cochera.

Asimismo, se informó que las calles Victoria, Hidalgo, Allende, Acuña y Corona son aquellas en las que más multas se han efectuado por estacionarse sin pagar parquímetro.

$!Las calles Victoria, Hidalgo, Allende, Acuña y Corona, donde se han levantado más multas por estacionarse sin pagar parquímetro.
Las calles Victoria, Hidalgo, Allende, Acuña y Corona, donde se han levantado más multas por estacionarse sin pagar parquímetro. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

También se informó que el horario en el que se han levantado más multas va de las 12:00 del mediodía a las 15:00 horas.

Según lo publicado por el Gobierno Municipal de Saltillo, recaudó por el cobro de parquímetros 135 mil 32 pesos en 2021; 125 mil 845 en 2022; 633 mil 458 en 2023; y 2 millones 379 mil 962 pesos en 2024, el año con el monto más alto.

$!El horario de mayor actividad de los parquímetros, entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se registra la mayoría de las multas.
El horario de mayor actividad de los parquímetros, entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se registra la mayoría de las multas. FOTO: CORTESÍA

SE INVIERTEN 69 MDP

Los 3.5 millones de pesos recaudados por parquímetros distan de los más de 69 millones que se invirtieron en obras para el Centro Histórico entre 2022 y 2024.

A través de transparencia, VANGUARDIA obtuvo que, por ejemplo, a la rehabilitación de la calle General Cepeda se le invirtieron 16 millones 398 mil pesos, mientras que la repavimentación de la calle Manuel Pérez Treviño representó 2 millones 288 mil pesos.

A su vez, la repavimentación de la calle Francisco Urdiñola costó un millón 122 mil pesos, por 24 millones 845 mil pesos en la construcción de andadores y el equipamiento de Paseo Capital.

De ese proyecto, la semaforización costó 2 millones 518 mil pesos; la subterranización de telecomunicaciones, 347 mil; y la subterranización de cableado eléctrico, 2 millones 959 mil pesos.

