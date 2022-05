Saltillo: biólogos proponen bombardear nubes para combatir incendios

Ante la posibilidad de precipitaciones en Saltillo este domingo, el Colegio de Biólogos de Coahuila liderado por su presidente, Daniel Garza Tobón, solicitan a la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) de Coahuila considerar la posibilidad de bombardear las nubes para garantizar la lluvia que se pronostica, con el objetivo de ayudar a liquidar los incendios activos en la Sierra de Zapalinamé.

En entrevista con VANGUARDIA, el biólogo y Fotógrafo ambientalista, Garza Tobón, señaló que respaldado por la comunidad que preside, así como por diversos activistas y asociaciones del estado, solicitan al Gobierno del Estado y la SEMA, evaluar esta posibilidad ya que se tienen las concesiones ideales de humedad, y así aumentar el 40% de probabilidades a un 90 por ciento.

El presidente del colegio de biólogos de Coahuila, apuntó que además, estarían dispuestos a convocar por su cuenta a la población y a la iniciativa privada para reunir fondos, y poder contratar los servicios de una aeronave que pueda verter yoduro de plata sobre las nubes, ya que ayuda a convertir en líquido el vapor de agua y posteriormente en lluvia.

“Es muy triste ver cómo se pierde el mayor pulmón del estado, toda la Sierra de Zapalinamé está ardiendo y no la vamos a recuperar ni en cincuenta años, por eso pedimos que no se descarte esta posibilidad. Ante estos casos todo suma y todo abona, porque este oasis en medio del desierto no se puede perder”, señaló.

Asimismo, mencionó la importancia del trabajo que realizan los brigadistas que trabajan para combatir las llamas, pero subrayó que estos trabajos, cómo realizar las brechas cortafuegos, podrían realizarse como medida de prevención durante distintas épocas del año, lo que facilitaría el combate en temporada de incendios.

Finalmente, señaló que la creación de viveros sería una iniciativa que podría ayudar a sanar a los bosques y sierras afectadas por los incendios que se encuentran activos en la entidad se deben crear viveros capaces de producir anualmente hasta un millón de árboles endémicos de cada región del estado para su trasplantación.