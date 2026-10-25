Saltillo: buscan padrinos para regalar pijamas a adultos mayores en situación vulnerable

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    Saltillo: buscan padrinos para regalar pijamas a adultos mayores en situación vulnerable
    Las donaciones se recibirán hasta el 19 de noviembre y la entrega de las prendas está prevista para la última semana del mes. ARCHIVO

La campaña de Ayúdame a Ayudar recibirá donaciones hasta el 19 de noviembre para entregar pijamas nuevas a adultos mayores de colonias vulnerables

Con el objetivo de llevar abrigo y un regalo navideño a personas en situación vulnerable de Saltillo, Sandra Cepeda, integrante de la asociación Ayúdame a Ayudar, convocó a la ciudadanía a sumarse a una campaña de donación de pijamas nuevas, principalmente para adultos mayores de colonias con necesidades económicas.

A través de sus redes sociales, Cepeda invitó a mujeres y hombres a convertirse en padrinos y madrinas para regalar una pijama nueva, de preferencia en tallas grandes, para hombres o mujeres de la tercera edad.

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La convocatoria establece como fecha límite para recibir las donaciones el 19 de noviembre, mientras que las entregas se prevén para la última semana de ese mes. De acuerdo con la publicación, se compartirán fotografías de la distribución de los apoyos.

Las personas interesadas en participar pueden comunicarse a los teléfonos 844 869 0523 y 844 159 3499 para obtener información sobre cómo entregar sus donativos.

Ayúdame a Ayudar es un programa no gubernamental y sin fines de lucro que gestiona recursos y apoyos para distintas causas de necesidad, con el propósito de promover la solidaridad y contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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