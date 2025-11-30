Coahuila: Aumentan 70% los intentos de quitarse la vida al saltar de puentes

Al corte de la tercera semana de noviembre de este año, en Coahuila se han registrado 17 casos de lesiones autoinfligidas intencionales mediante saltos desde lugares elevados, principalmente puentes peatonales y vehiculares.

Estos episodios forman parte de intentos de suicidio y han encendido alertas entre autoridades de salud y especialistas, quienes comparten señales de alerta para evitar este tipo de casos.

La cifra representa un incremento del 70% en comparación con los 10 casos contabilizados durante el mismo periodo del año pasado, lo que refleja un deterioro en las condiciones emocionales y sociales que enfrentan diversos sectores de la población.

AUMENTAN CASOS POR INGESTA DE PASTILLAS

El panorama se vuelve aún más complejo al revisar el comportamiento de otros métodos de intento de suicidio. Los servicios de salud han detectado un crecimiento particularmente pronunciado en los casos de personas que consumen medicamentos con la intención de quitarse la vida.

El problema de salud mental es una preocupación constante en el estado. Cada año se diagnostican alrededor de 3 mil casos de depresión en clínicas y hospitales de la entidad.

En 2025 al corte de la tercera semana de noviembre, se habían diagnosticado un total 2 mil 476 personas con depresión, de ellos, mil 749 casos de depresión en mujeres y 727 casos en hombres.

Además de los intentos por saltar de puentes, la secretaría ha documentado otros métodos de intento de suicidio, incluyendo lesiones autoinfligidas a través de armas de fuego o mediante la ingesta de medicamentos.

Los datos más significativos se centran en la ingesta de pastillas con el objetivo de quitarse la vida. El saldo registrado por esta causa ha sido de 366 personas. De ellas, 241 son mujeres y 125 son hombres. Este total representa casi el doble de los casos que se registraron durante el 2024 por esta misma causa.

Otros métodos de intento de suicidio documentados en Coahuila incluyen: lesiones intencionales por disparo, registran 3 casos; e intentos de suicidio con navajas, cuchillos u otros objetos cortantes, contabilizan 74 casos.