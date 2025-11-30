Coahuila: Aumentan 70% los intentos de quitarse la vida al saltar de puentes
Los temas emocionales han experimentado un significativo repunte en la entidad, encendiendo las alertas sanitarias debido al drástico aumento en el número de personas que intentaron quitarse la vida saltando de puentes.
Al corte de la tercera semana de noviembre de este año, en Coahuila se han registrado 17 casos de lesiones autoinfligidas intencionales mediante saltos desde lugares elevados, principalmente puentes peatonales y vehiculares.
Estos episodios forman parte de intentos de suicidio y han encendido alertas entre autoridades de salud y especialistas, quienes comparten señales de alerta para evitar este tipo de casos.
La cifra representa un incremento del 70% en comparación con los 10 casos contabilizados durante el mismo periodo del año pasado, lo que refleja un deterioro en las condiciones emocionales y sociales que enfrentan diversos sectores de la población.
AUMENTAN CASOS POR INGESTA DE PASTILLAS
El panorama se vuelve aún más complejo al revisar el comportamiento de otros métodos de intento de suicidio. Los servicios de salud han detectado un crecimiento particularmente pronunciado en los casos de personas que consumen medicamentos con la intención de quitarse la vida.
El problema de salud mental es una preocupación constante en el estado. Cada año se diagnostican alrededor de 3 mil casos de depresión en clínicas y hospitales de la entidad.
En 2025 al corte de la tercera semana de noviembre, se habían diagnosticado un total 2 mil 476 personas con depresión, de ellos, mil 749 casos de depresión en mujeres y 727 casos en hombres.
Además de los intentos por saltar de puentes, la secretaría ha documentado otros métodos de intento de suicidio, incluyendo lesiones autoinfligidas a través de armas de fuego o mediante la ingesta de medicamentos.
Los datos más significativos se centran en la ingesta de pastillas con el objetivo de quitarse la vida. El saldo registrado por esta causa ha sido de 366 personas. De ellas, 241 son mujeres y 125 son hombres. Este total representa casi el doble de los casos que se registraron durante el 2024 por esta misma causa.
Otros métodos de intento de suicidio documentados en Coahuila incluyen: lesiones intencionales por disparo, registran 3 casos; e intentos de suicidio con navajas, cuchillos u otros objetos cortantes, contabilizan 74 casos.
DESPRESIÓN Y SUS FASES
Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existen tres tipos de depresión. En primer lugar está la depresión leve, que se presenta como un estado de ánimo bajo, fatiga, alteraciones de sueño, falta de apetito y falta de concentración, pero no llega a afectar la vida diaria.
La depresión moderada, que es una baja del estado de ánimo de forma importante, asociada a llanto fácil, agotamiento, molestias físicas, alteraciones de sueño, falta de apetito, sentimientos de “no valgo nada” o “todo me sale mal” y aislamiento familiar o social. Se diferencia de la leve porque afecta las actividades de la vida diaria.
La depresión grave es la más severa. Es la fase más severa. Se presentan sentimientos profundos de tristeza, pérdida total de interés en actividades, aislamiento, insomnio, falta de apetito y pensamientos persistentes relacionados con la muerte. En esta etapa, algunas personas consideran seriamente la idea de quitarse la vida y pueden comenzar a planear cómo hacerlo.
Autoridades de salud señalan que, históricamente, los primeros meses del año suelen registrar un repunte en casos de depresión y crisis emocionales. Tras las festividades decembrinas, que suelen asociarse a reuniones familiares, gastos económicos elevados y expectativas sociales, muchas personas experimentan una caída significativa en su bienestar emocional.
Frente a este escenario, el Gobierno del Estado ha reforzado sus programas de atención a la salud mental. Entre ellos se encuentra la Línea de la Vida, un servicio de apoyo telefónico destinado a atender emergencias emocionales, canalizar casos urgentes y orientar a familiares o personas que enfrentan episodios de crisis.
También se realizan jornadas de sensibilización, capacitaciones en primeros auxilios psicológicos, promoción de redes de apoyo comunitario y coordinación con instituciones educativas para detectar señales de alarma entre jóvenes y adolescentes.