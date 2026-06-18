Saltillo: El perfil suicida es un hombre, joven, soltero y de escolaridad básica

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    Saltillo: El perfil suicida es un hombre, joven, soltero y de escolaridad básica
    Los suicidios se concentran más en hombres jóvenes, solteros y con estudios hasta educación media. Unsplash

Los datos sugieren mayor atención en labores de prevención escolares y focalizadas en la juventud

El perfil del suicida en Saltillo es el de un hombre joven, soltero, de escolaridad básica-media que utiliza ahorcamiento y presenta antecedentes de depresión, problemas afectivos o adicciones.

Así lo reveló el Análisis del Suicidio 2018-2024 realizado y publicado recientemente en su página web por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN), esto en el marco de junio como el mes de Concientización sobre la Salud Mental Masculina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/coahuila-problemas-economicos-entre-principales-factores-de-suicidio-en-hombres-PP20858896

A través de ese periodo, el estudio recopiló datos sobre los casos de suicidio presentados en la ciudad, encontrando características comunes entre las víctimas.

Los resultados muestran que entre el 77 y el 80 por ciento de los casos de suicidios en la ciudad fueron hombres, con una mayor incidencia en el grupo de 21 a 30 años seguido del grupo de 31 a 40.

$!El factor laboral también un juega un papel preponderante en las tasas de suicidios de los hombres.
El factor laboral también un juega un papel preponderante en las tasas de suicidios de los hombres. Unsplash

Por lo anterior, el IMPLAN señaló en el informe que se evidencia la necesidad de estrategias de prevención urgentes y focalizadas en población joven.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/zona-metropolitana-de-saltillo-acumula-67-suicidios-en-lo-que-va-del-ano-EK18744426

Para ello propone intervenciones escolares, universitarias, comunitarias y laborales que fortalezcan habilidades socioemocionales y mecanismos de apoyo temprano.

El 43 por ciento de los casos corresponden a personas que eran solteras por 23 por ciento de casados. La escolaridad máxima que predomina entre las víctimas es de secundaria, seguida de la preparatoria.

El estudio indicó que estos datos sugieren que la vulnerabilidad al suicidio se concentra en sectores con limitadas oportunidades educativas, laborales y sociales.

Respecto a las estadísticas por ocupación, el análisis destaca una “tendencia consistente: los grupos con mayor incidencia son empleados, personas dedicadas a oficios y quienes se encontraban desempleados al momento del fallecimiento”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/adultos-en-edad-productiva-los-mas-golpeados-por-el-suicidio-en-el-sureste-de-coahuila-CO19061605

También destacó que el grupo de desempleados registra un comportamiento creciente, alcanzando sus valores más altos en 2023 y 2024, “lo que sugiere una posible relación entre la falta de empleo, la precariedad económica y el riesgo suicida”.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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