Saltillo: en campaña ‘fantasma’ de Elisa Villalobos reporta PVEM gastos por 3.2 mdp

Sin embargo, al pasar de los días, el mismo partido en la localidad informó que la candidata no había ratificado dicha renuncia, y por ende, se había llegado a un acuerdo de retomar las actividades de la campaña.

De igual forma, las redes sociales del Partido Verde de México en Saltillo tampoco han difundido el proyecto, la imagen o las propuestas de la candidata, aunque sí se han mantenido activos difundiendo los proyectos y las imágenes de los regidores que fueron propuestos para la planilla.

Además, fuentes internas del PVEM en Saltillo y quienes integran la planilla que postuló la candidata Villalobos, indicaron que en efecto, la candidata nunca se volvió a incorporar a las actividades de campaña.

TE PUEDE INTERESAR: Se reincorporará Elisa Villalobos a candidatura por alcaldía de Saltillo en el Partido Verde

“Ya no regresó, ya no la volvimos a ver después del debate. No quiso hacer campaña y tampoco quiso renunciar. Ahorita andamos sin candidata”, corroboró una fuente.

A pesar de que esta es la situación que se ha registrado, el sistema de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que se actualiza de forma diaria con los reportes de los equipos de los candidatos, indica que Villalobos ha reportado gastos de campaña por tres millones 239 mil pesos.