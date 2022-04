Saltillo: ¿Eres old, pero así de old? usuarios ‘descongelan’ video de 1997 y recuerdan la vez que nevó en la ciudad

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Y si bien, no ha sido la única vez que ha caído nieve en la ciudad, este fenómeno no es recurrente. A principios del presente año (2022) se alertó por la posible caída de nieve y aguanieve en algunos municipios, sin embargo Saltillo no fue uno de ellos.

El video cuenta con más de 170 me gusta y ha logrado más de mil 700 reproducciones. ¿Tú recuerdas este momento de la historia saltillense? cuéntanos en los comentarios.