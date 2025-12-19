Saltillo: Fundación pide no ver a las mascotas como ‘juguetes’ en Navidad

En vísperas de las fiestas decembrinas, la fundación Patitas al Rescate llamó a la ciudadanía a no regalar mascotas como sorpresa, al advertir que esta práctica detona abandono de perros y gatos durante los primeros meses del año.

En entrevista, Indira Alonso, integrante de la organización, explicó que en estas fechas se incrementa la búsqueda de cachorros por motivos estéticos o para entretenimiento infantil, cuando en realidad, la adquisición de una mascota debe tener plena responsabilidad y conciencia.

La fundación que semana tras semana se dedican al rescate de perros en situación de calle bajo contextos complejos, señaló que el abandono ocurre cuando los animales crecen y dejan de ser una novedad o de generar “ternura” para los dueños, e incluso.

“Hay incluso perritos de raza que padecen este abandono, ya en enero, febrero, que ya tiene cuatro o cinco meses, ya el pobre cachorro está abandonado porque ya no pudieron controlarlo, porque no pueden darse el tiempo para educarlo”, afirmó Indira.

LAS MASCOTAS NO SON OBJETOS

En ese aspecto, Patitas al Rescate también pidió frenar el llamado “regalo sorpresa” y recalcó que una mascota no puede imponerse, sino que únicamente debe ser para una persona que incluso cumpla requisitos básicos como el tiempo, las posibilidades económicas, el espacio y la cobertura de salud, pues ante la falta de alguna de estas posibilidades también se hace notar el abandono.

“No regalen algo que no se está pidiendo, algo de lo que no se tiene conciencia. No hagan eso de la sorpresa, porque no es válido. Las mascotas no son objetos, señaló.

La organización también rechazó la idea de que una mascota sea un medio de entretenimiento para menores quienes muchas veces son los que reciben el regalo navideño, y precisó que la responsabilidad recae en los adultos.

“No son un juguetes, no es un entretenimiento para los niños. Un animalito no cae en la responsabilidad de un niño, cae en la responsabilidad de los papás, de los adultos. Muchas veces hemos visto que como el niño ya no lo quiere atender, o ya lo arañó, o ya lo mordió o simplemente ya no lo pudo controlar, las familias avientan al perro a la calle”, dijo Indira.

La fundación agradeció el apoyo recibido durante el año por parte de la comunidad y de la veterinaria Lions Pets, respaldo que permite mantener operativos los rescates en los que muchas de las veces llegan hembras que tienen camadas hasta de 10 canes.

“El rescate de perros en situación extrema y de calle es nuestra prioridad número uno. Hay miles en situación de calle, pero siempre está el llamado permanente de que como dueños debemos de ser responsables, adoptar es un gasto, es un compromiso”, concluyó.