Saltillo habla: La Bellavista, una colonia agresivamente apaciguada

“ A ver, definitivamente hay pandillas en la colonia , pero en primer lugar, ya no son las mismas de antes y, segunda, ya no tienen tanta fuerza, porque antes eran ¡las pandillas de la Bellavista!, eso es cosa del pasado”, dijeron los vecinos.

Comentan que al principio, cuando comenzó lo que uno de ellos llamó “las guerrillas de la Bella”, la policía llegaba con tres o cuatro patrullas y que con eso los involucrados se retiraban, no obstante el paso del tiempo hizo que esas patrullas ya no fueran suficiente, ya que los policías comenzaron a ser agredidos.

“Me acuerdo de una vez que regresó aún compañero con moretonsillos en la cara y fue a partir de ahí que nos empezamos a dar cuenta que las cosas se estaban poniendo feas. Con el paso de las semanas, fueron aumentando la cantidad de unidades hasta el punto en que se convirtieron en redadas enormes y violentas”.

Alfredo es como se identificó uno de los vecinos, quien revela haber estado presente en varias de las mega redadas realizadas por la policía; cuenta en carne propia cuáles eran las técnicas de pacificación de las calles.

“De las veces que a mí me tocó que nos torcieran, me acuerdo de que, no nos madreaban como tal; a ver, un puñetazo nunca recibí, pero sí nos metían a punta de sapes a los vagones, aunque me acuerdo de que a los que golpeaban polis, los tiraban al suelo y los aplacaban con macanazos”, aseveró.

“Pero también en el vagón me tocó ver vatos que iban escurriendo de sangre, pero no sé si por la riña o por la redada, lo que sí es que cuando salías del separo, todavía estaban las manchas de sangre en el suelo”.

Los vecinos relatan que con el paso de los meses, estas redadas fueron haciendo efecto, provocando que las riñas pasaran a ser de menos de 15 personas, mismas que “corrían al ver patrulla”.

Cuentan que con el paso del tiempo señalan que hubo una paz relativa en la que los únicos problemas acontecían dentro de las casas, como peleas intrafamiliares o entre vecinos, pero nada demasiado grande.

Pese a esto, los vecinos expresan que el principal problema de los casos de feminicidio y homicidio que se han vuelto mediáticos en los últimos meses, es el tiempo de respuesta de las autoridades ante los reportes del 911.

Señalan que los tiempos de espera son larguísimos y que a veces eternos, haciendo referencia a que en ocasiones las autoridades no llegan a los reportes. Señalan que desconocen si esta falta de atención es “por la fama de la colonia o por ineficiencia”.