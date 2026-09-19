Saltillo: Industria, clima y animales exóticos amenazan pastizales, ecosistema clave para fauna

Javier Ochoa, integrante del departamento de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), explicó que a nivel regional existen áreas de pastizales muy íntegras cerca de la frontera con Nuevo León.

El municipio de Saltillo cuenta con pastizales de gran valor ecológico que fungen como hábitat de especies protegidas, sin embargo, actualmente enfrentan graves riesgos que amenazan su preservación y desarrollo.

Detalló que en la zona del Rancho de Los Ángeles prevalecen pastizales medianos abiertos que sustentan una gran biodiversidad, tanto vegetal como animal.

Ahí destacan las poblaciones del perrito de la pradera cola blanca (Cynomys mexicanus), el cual cuenta con un estatus de protección a nivel nacional.

“Contamos con pastizales hermosos en el municipio de Saltillo, en la región sureste del estado en general y como que falta una valorización”, expuso.

Ochoa enumeró que una de las principales afectaciones es la introducción de flora exótica con fines ganaderos o de forma accidental, como lo son el zacate rosado y el zacate buffel.

Estas variedades invasoras han comenzado a desplazar a los pastos originarios de la región sureste de Coahuila, tales como las navajitas, el zacate aparejo y el zacate tres barbas.

Otra de las amenazas es la fragmentación del hábitat por el crecimiento industrial, poniendo como ejemplo el área de Derramadero, donde espacios íntegros de pastizales fueron divididos por la urbanización.

“El problema no está en que exista el desarrollo, sino el problema está en que no existe la retribución ecológica, ambiental y social adecuada para equilibrar esa pérdida”, señaló.

El académico indicó que el mal manejo ganadero también degrada el suelo mediante el sobrepastoreo, mermando el forraje disponible y la productividad de los terrenos.

A estos factores se suman fenómenos transversales como el cambio climático, con sequías prolongadas o lluvias torrenciales que requieren procesos de adaptación asistidos por buenas decisiones de manejo.

SERVICIOS A NIVEL GLOBAL

A nivel internacional, los pastizales y tierras de pastoreo representan aproximadamente el 54 por ciento de la superficie terrestre, conformando el ecosistema de uso humano más amplio del planeta.

Pese a que alrededor de 500 millones de personas viven de ellos a nivel global, existe un profundo desconocimiento e indiferencia sobre estos espacios entre la población general.

“Si a diez gentes les preguntas si conocen el bosque, los diez te van a decir que sí, pero si les preguntas el pastizal, tienes suerte si uno te dice que lo conoce”, afirmó.

Entre los servicios ambientales que brindan, destaca la infiltración de agua, el soporte de biodiversidad y los amplios espacios de recreación al aire libre para las familias.

También fungen como un factor clave para la captura de carbono con un enfoque de resiliencia climática, pues el pasto crece con mayor agilidad que la mayoría de los árboles.

“Si bien los árboles capturan más, los pastizales lo hacen más rápido, la tasa de reposición de carbono es más rápida”, detalló.

VACÍO LEGAL Y VALORACIÓN

Ochoa destacó que los pastizales proveen recursos fundamentales para la vida humana, como la proteína derivada de la carne y la leche, además de fibras textiles de origen animal como la lana.

Añadió que la diversidad de este ecosistema permite el desarrollo de fuerza motriz y modos de vida para pueblos enteros que basan su supervivencia en animales como yaks, renos, camellos y equinos.

A pesar de su trascendencia económica y social, el experto advirtió que en México prevalece una subvaloración política, pues no existe legislación que regule directamente su uso y aprovechamiento.