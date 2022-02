Saltillo: joven mujer se avienta de un Taxi en pleno bulevar Fundadores; su madre dice que no la dejaban bajar

El suceso ocurrió cerca de las 9 de la mañana de este jueves, según las primeras declaraciones del conductor del vehículo quien le prestaba el servicio de taxi, la llevaba de la colonia Misión Cerritos supuestamente hasta Plaza Patio, pero circulando arriba del puente de la colonia Zaragoza, la mujer abrió la puerta y permaneció colgando de ella hasta que se soltó y quedó postrada sobre el pavimento.

Personal de la Unidad de Integración Familiar de la Policía Municipal pasaban por el lugar y solicitaron una ambulancia, movilizando al personal de salud al sitio para su atención y traslado.

AÚN NO SE ESCLARECEN LAS COSAS

Así mismo también en el lugar se presentaron los padres de la jovencita quienes informaron que ella trabaja en Mi Plaza Mirasierra y no tenía nada que hacer en el centro comercial Plaza Patio como dijo el ruletero identificado como Gerardo “N”, de 60 años.

Elementos de la Fiscalía General del Estado pasaron por el lugar y tomaron conocimiento de lo sucedido esperando que la joven se recupere y pueda dar su versión de los hechos para determinar qué hacer al respecto sobre lo ocurrido.

Al momento se tiene la versión del taxista y se espera la de la joven mujer quien no ha podido declarar nada debido a que se encuentra en recuperación, no obstante se habla de una tercera versión en la cual la madre de la joven involucrada dijo que estaba hablando con ella y le informo que el taxista no la quería dejar bajar de la unidad por lo qué se iniciara una investigación pertinente al respecto.

Por su parte el ruletero fue presentado ante la autoridad mientras se espera la declaración de la joven quien aún se encuentra hospitalizada.