Saltillo: la mujer en el circo... perseguir los sueños de ciudad en ciudad

“Sí me gusta mucho mi trabajo, porque como artista de circo es algo que disfruto mucho hacer y la verdad es que en Barley Circus el trabajo es mucho mejor. Desde pequeña me gustaba la gimnasia y ahí nace mi amor por el circo y lo confirmé viendo videos de actos de circo ”, confirmó la actriz.

“Sobre los retos de vivir viajando, pues es difícil estar lejos de tu familia, de tus amigos, de donde naciste, pero como todo te acostumbras y le agarras el gusto. El mayor reto ha sido viajar sola y aceptar que no todo siempre sale bien”.

La gimnasta asegura que, aunque la violencia contra la mujer es real y en tiempos anteriores ha tenido que enfrentarse a ella, actualmente han logrado una red de seguridad que le permite estar cómoda realizando su trabajo.

DIARIO SE ROMPEN PARADIGMAS

Joey mencionó sobre el tema: “Justamente como no soy de familia de circo mi familia no quería, pero ahora ya están orgullosos de mí después de 12 años en el circo. Como mujer no he tenido un problema dentro de este circo, pero es real que existe como mujer este problema en el país así que tengo que estar avisando a compañeros y a mi familia”.

Diario se rompen paradigmas y barreras por parte de mujeres que buscan sobresalir en diferentes áreas sociales y ámbitos laborales; el circo es uno de los que más apertura ha tenido, dice la artista.

“Realmente yo le doy gracias a Dios de que me tocó vivir en esta época, porque sí hay dificultades pero no hace como años, en algunos circos sí me ha tocado que no existe el mismo trato hacia la mujer que hacia los hombres, pero hay que seguir intentando”.