Saltillo: ‘me cansé de pedir las rehabilitaciones al ISSSTE’, dice hija de hombre que fue arrollado

“Nos trajimos a mi papá de Guadalajara para acá y desde que ingresó al ISSSTE de aquí de Saltillo fue un trato indigno, lo recibió el neurocirujano Heizen y nunca habló conmigo; no había enfermeros, tampoco tenían materiales de curación, tuvimos que comprar abatelenguas, gasas, artículos de limpieza, un enfermero nos dijo que ahí no les cambian en pañal, que no les dan de comer, que eso lo tienen que hacer los familiares ”, expone la afectada que prefirió omitir sus generales.

El neurocirujano le explicó que ya no había mucho que hacer, que se lo tenía que llevar a su casa, que no iban a hacer nada, ¿por qué?, porque su papá, quien fue atropellado en la ciudad de Guadalajara ya iba a quedar así, inmovilizado y con afecciones físicas.

La familia prefirió pedir que se diera de alta al derechohabiente del ISSSTE quien trabajó durante 30 años al servicio del estado y quien recibió rehabilitación en una clínica privada de la ciudad de Saltillo pese a que este ejercicio le correspondía al propio Instituto de Salud.

Aunque la afectada no recuerda cuánto gastó en estudios externos que fueron solicitados por médicos del ISSSTE, dijo que eso se suma a la renta de una ambulancia de 49 mil pesos que se contrató para el traslado de su papá al Hospital de Alta Especialidad de Saltillo, la compra de insumos básicos para su tratamiento, su alimentación, además del seguimiento del paciente en su domicilio particular frente a las deficiencias del nosocomio.

“Lo está viendo una rehabilitadora particular que pudo ir a nuestra casa a darle terapias porque no teníamos como pagar un ingreso en una clínica particular, estamos batallando porque lo más caro son las terapias, nos van a dar un diagnóstico de cómo recibieron a papá y como se encuentra ahora”, explica.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde está el dinero que descuentan?, dependencias deben al Fovissste 2 mil 770 millones de pesos

Cada sesión, dice, cuesta alrededor de mil pesos y hasta el día de hoy la familia ha pagado poco más de 20 sesiones de rehabilitación particular a pesar de que es un derechohabiente que pagó servicios de salud a lo largo de su vida laboral.

“Todo esto, se supone que son servicios que te debe brindar el ISSSTE, se supone que por eso mi papá estuvo trabajando durante tantos años, es un derechohabiente, no puedo creer que haya recibido tan mal servicio médico, queremos saber qué está pasando en el ISSSTE, yo me cansé de pedir las rehabilitaciones aquí en Saltillo, me lo entregaron en muy mal estado nunca se las dieron, en Guadalajara iban todos los días a darle rehabilitación”, apunta la afectada.