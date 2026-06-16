Saltillo: omisiones en regulación de bares afectan la paz del Centro, afirman vecinos del sector

El incremento de bares y centros nocturnos en el primer cuadro de Saltillo y la falta de regulación en aspectos como ruido y basura, modificó de forma negativa la vida cotidiana de las familias residentes, quienes manifestaron afectaciones en la habitabilidad de sus hogares debido al ruido constante. Los afectados argumentaron que las dependencias locales han incurrido en una falta de vigilancia y control en la expedición de licencias comerciales.

El ciudadano Daniel, vecino del sector, indicó que la problemática de la contaminación auditiva impacta de manera directa en un polígono importante de la población civil, argumentando que el Centro Histórico alberga a alrededor de 11 mil habitantes y se eleva a 22 mil al extender el perímetro. Daniel compartió que las rutinas familiares cambiaron drásticamente debido a que los antros operan con sonido fuera de los límites permitidos por los reglamentos locales. Agregó que, de acuerdo a su percepción, la planta laboral del ayuntamiento no ha crecido a la par del otorgamiento de los permisos correspondientes para la apertura de estos negocios. El habitante del centro argumentó que percibe un estancamiento en la plantilla de inspectores municipales, en el cuerpo de la policía preventiva y en las rutas de recolección de basura, lo que propicia el desorden durante las jornadas nocturnas. “El conflicto entre vecinos y dueños de bares no debería existir porque ya están los reglamentos hechos para regular el ruido y la basura”, afirmó. Añadió que la falta de información proporcionada por las autoridades a los inversionistas genera que los encargados de los bares desconozcan los límites de decibeles permitidos, provocando que se contraten agrupaciones en vivo y se utilicen sistemas sonoros que vuelven inhabitables las viviendas colindantes. Ddetalló que el ruido de los establecimientos nocturnos provoca daños patrimoniales debido a que diversos inmuebles de carácter habitacional han quedado abandonados por el caos sonoro. El vecino explicó que al acudir a las dependencias públicas encargadas de regular los giros comerciales, los funcionarios justifican sus omisiones argumentando el desconocimiento de residentes o mostrando expedientes que no coinciden con la realidad de las calles. Por su parte, el comerciante y gestor cultural Sergio Castillo Lara coincidió en que el Centro Histórico de la ciudad ha perdido tranquilidad debido a la intensidad de la vida nocturna desarrollada en los últimos cuatro años.

Castillo Lara argumentó que en el sector cohabitan centros educativos, dependencias gubernamentales, recintos religiosos y viviendas que requieren un entorno de orden, seguridad y limpieza constante. El comerciante manifestó que muchos de los nuevos empresarios se enfocan únicamente en obtener beneficios económicos sin considerar los cuidados especiales que requiere el polígono histórico de la capital coahuilense. Señaló que existe una diferencia marcada entre ser un habitante permanente y ser un usuario temporal que acude únicamente con fines de esparcimiento, por lo que es necesario defender el derecho a la paz vecinal. “La administración actual ha intentado tratar de meter orden. Es una tarea complicada porque por varios años se estuvieron liberando muchos permisos para bares y antros, muchos de ellos que no, de acuerdo a la reglamentación vigente, ni siquiera tendrían cabida en la manera en como están operando”, expuso. EJEMPLOS DE ORDENAMIENTO RECIENTE El gestor cultural recordó el fracaso del Barrio Antiguo en la ciudad de Monterrey, explicando que dicho sector entró en una espiral de violencia y malas prácticas que lo dejó desolado antes de su reciente reactivación gastronómica. Argumentó que Saltillo debe evitar ese escenario y voltear a ver los esquemas de regulación implementados de manera exitosa en las localidades de Querétaro, Puebla y Mérida, donde cohabitan todas las formas de habitabilidad. “Saltillo tiene que voltear hacia esos ejemplos, puntualmente yo pensaría en Querétaro, en Puebla y en Mérida. Ese sería nuestro camino a seguir en donde se conviven todos las formas de habitabilidad del centro en este sin que se altere el orden”, señaló Castillo Lara. Agregó que la problemática actual ha derivado en el desplazamiento paulatino de las familias que tradicionalmente daban vida a los barrios céntricos. Finalmente, respecto a las condiciones de seguridad pública asociadas con la presencia de indigentes, Daniel precisó que los grupos organizados de vecinos no consideran a este sector demográfico como un factor de riesgo. Puntualizó que mediante plataformas de mensajería electrónica que integran a cerca de 140 residentes, los ciudadanos coordinan acciones de asistencia social dirigidas a apoyar a las personas sin hogar.

El colono concluyó expresando que los actos de delincuencia que ocurren en las calles del centro histórico son ejecutados por delincuentes profesionales o jóvenes delincuentes de oficio, deslindando a las personas en situación de calle de los robos ocurridos. Reiteró que las exigencias de la comunidad vecinal se concentran exclusivamente en demandar una regulación estricta y transparente de los centros nocturnos por parte de los funcionarios públicos.

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