Saltillo: no pueden mejorar su status laboral; docentes están bajo protesta en CECYTEC

En Saltillo, docentes y trabajadores de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila (CECYTEC) trabajan bajo protesta desde el pasado 14 de junio, pues su exigencia al Gobierno Federal para que sean incluidos en el aumento salarial que se anunció para los docentes del nivel básico del todo el país no ha sido atendida.

Fue a principios del mes de junio cuando Moisés Zavala, Vocero de la confederación nacional de sindicatos CECYTES en Coahuila anunció que en en la entidad realizarán un paro laboral en el estado a mediados del mes, así como en el resto del país, para exigir al Gobierno Federal que sean incluidos en el aumento salarial que anunció para los docentes del nivel básico del todo el país.

En la queja, el representante magisterial señaló que tras el anuncio del Gobierno Federal “ni siquiera existen las reglas para hacer la aplicación de dicho aumento y ni siquiera existe el decreto correspondiente”.

Motivo por el que amagaron con el paro de labores, que al menos en Saltillo no se ha llevado a cabo, pero en su lugar, los docentes y trabajadores colocaron mantas al exterior de los planteles al sur de la ciudad a manera de protesta por la falta de atención del Gobierno Federal a su petición.

“Al maestro Juan Pablo Ortiz, Subsecretario de la S.E.M.S. y la Comisión de Educación del Congreso del H. Congreso de la Unión: exigimos se establezcan urgentemente las mesas de trabajo para dar seguimiento a los procesos de homologación, Promoción docente y de recategorización del personal administrativo; y nos incluyan a los trabajadores de la Educación Media Superior en el incremento salarial anunciado por la SEP”, se lee en una de las mantas.

Además exponen que los docentes de nivel medio superior no cuentan con reconocimientos ni promociones desde 2019, a diferencia de quienes laboran en el nivel básico, por tanto estos maestros no tienen ninguna posibilidad de mejorar su estatus laboral. No obstante, los docentes y el personal no descartan aún la posibilidad de realizar el paro y la marcha en caso de que el Gobierno Federal no les dé una solución a su demanda.

A nivel nacional son al menos 82 planteles que trabajan bajo protesta y a la espera de una respuesta favorable por parte de las autoridades federales.