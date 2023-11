Saltillo: obra teatral ‘Elles’, nominada a los Premios Orgullo México

“Muches hablamos desde una perspectiva de cómo hemos ido viviendo nuestra homosexualidad, entonces para las personas que a lo mejor no entienden realmente el tema de ciertas vivencias, el poder conectar con estas historias con todo tipo de personas, la sensibilización es muy importante”.

Quienes integran la compañíaa teatral representarán algunas letras del colectivo LGBTTTIQ+, como lesbiana, gay, bisexual, hombre y mujer trans y personas no binaries.

“Cada quien escribió su monólogo, son vivencias propias, cada quien hablamos desde nuestras experiencias. Cada monólogo tiene un tema diferente, el mío es de violencia entre personas lesbianas, hablo de como yo me he sentido agresora, no sólo hablo como la víctima, sino como agresora.

“Ya tuvimos una temporada completa en Monterrey (o presentaciones), ya tuvimos una presentación en Saltillo y la obra está nominada a los Premios Orgullo México, son varias categorías, nosotros quedamos nominados en la de Cultura y Teatro, los premios se dan este 18 de noviembre en la Ciudad de México y esperamos traernos ese premio”, dijo Berenice .