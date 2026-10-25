Saltillo: observan más de 40 especies de aves en recorrido con estudiantes de la Narro

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    Saltillo: observan más de 40 especies de aves en recorrido con estudiantes de la Narro
    La actividad reunió a estudiantes de la UAAAN para conocer la biodiversidad de la región y promover la conservación de las especies. MUSAVE

Estudiantes de la UAAAN participaron en una jornada organizada por el Museo de las Aves de México, en la que también observaron mariposas Monarca durante su migración

Más de 40 especies de aves, entre ellas el tirano tijereta rosado y el gavilán de Cooper, fueron registradas durante una jornada de observación realizada por el Museo de las Aves de México con estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

La actividad se llevó a cabo el pasado 23 de octubre, con la participación de alumnos atendidos por el docente José Antonio Hernández Herrera. Durante el recorrido también observaron mariposas monarca que atraviesan la región como parte de su ruta migratoria.

Llegan más de 3 mil 500 mariposas Monarca a Saltillo en su ruta migratoria
$!Estudiantes de la UAAAN participaron en una jornada de observación de aves organizada por el Museo de las Aves de México.
Estudiantes de la UAAAN participaron en una jornada de observación de aves organizada por el Museo de las Aves de México. MUSAVE

A través de sus redes sociales, el Museo de las Aves destacó que este tipo de experiencias permite a los estudiantes conocer de cerca la biodiversidad y comprender la importancia de conservar el patrimonio natural.

Estas jornadas forman parte de las actividades de educación ambiental que buscan fomentar el conocimiento de las especies y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la protección de los ecosistemas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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