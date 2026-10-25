Saltillo: observan más de 40 especies de aves en recorrido con estudiantes de la Narro
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Estudiantes de la UAAAN participaron en una jornada organizada por el Museo de las Aves de México, en la que también observaron mariposas Monarca durante su migración
Más de 40 especies de aves, entre ellas el tirano tijereta rosado y el gavilán de Cooper, fueron registradas durante una jornada de observación realizada por el Museo de las Aves de México con estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).
La actividad se llevó a cabo el pasado 23 de octubre, con la participación de alumnos atendidos por el docente José Antonio Hernández Herrera. Durante el recorrido también observaron mariposas monarca que atraviesan la región como parte de su ruta migratoria.
A través de sus redes sociales, el Museo de las Aves destacó que este tipo de experiencias permite a los estudiantes conocer de cerca la biodiversidad y comprender la importancia de conservar el patrimonio natural.
Estas jornadas forman parte de las actividades de educación ambiental que buscan fomentar el conocimiento de las especies y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la protección de los ecosistemas.