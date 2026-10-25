Saltillo: observan más de 40 especies de aves en recorrido con estudiantes de la Narro

Más de 40 especies de aves, entre ellas el tirano tijereta rosado y el gavilán de Cooper, fueron registradas durante una jornada de observación realizada por el Museo de las Aves de México con estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

La actividad se llevó a cabo el pasado 23 de octubre, con la participación de alumnos atendidos por el docente José Antonio Hernández Herrera. Durante el recorrido también observaron mariposas monarca que atraviesan la región como parte de su ruta migratoria.