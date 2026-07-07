Saltillo pasó de tener un clima templado a caliente en tiempo récord

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    Saltillo pasó de tener un clima templado a caliente en tiempo récord
    Un análisis de datos históricos de Berkeley Earth muestra un aumento sostenido de la temperatura en la región entre 1850 y 2025. HÉCTOR GARCÍA

La ciudad ha experimentado un cambio climático local acelerado debido a la pérdida de sus bosques

Un análisis de la asociación Apoya tu Bosque Local realizó una revisión histórica de datos climatológicos que, según la organización, confirma una transformación alarmante en la región de Saltillo: lo que durante décadas fue una ciudad con un clima templado y fresco, favorecido por sus bosques, se ha convertido en un entorno semidesértico con temperaturas cada vez más elevadas.

De acuerdo con la asociación civil, la pérdida de cobertura forestal ha eliminado la “esponja” natural que permitía la infiltración del agua en la montaña y el valle, dejando a la ciudad más vulnerable al calor extremo y a las escorrentías provocadas por las lluvias.

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Un análisis de datos de Berkeley Earth, citado por la organización, revela la magnitud del cambio térmico registrado en Saltillo entre 1850 y 2025. El registro histórico de temperatura muestra una tendencia al alza: mientras que durante el siglo XIX y principios del XX predominaron años más fríos que el promedio, las últimas tres décadas muestran una sucesión constante de anomalías cálidas.

Desde finales de la década de 1990, las temperaturas han superado de manera consistente el promedio del periodo 1961-2010, alcanzando en años recientes anomalías superiores a un grado centígrado.

Este fenómeno está relacionado con la deforestación de las montañas y la expansión de la denominada “ciudad de concreto”, factores que reducen la capacidad del suelo para absorber el agua de lluvia y favorecen que ésta escurra superficialmente.

ESTRATEGIA PARA RECUPERAR EL BOSQUE

Ante este panorama, Apoya tu Bosque Local ha intensificado las labores de reforestación en zonas críticas, como la media montaña de Mesa de las Tablas.

La estrategia, explica la organización, busca incrementar la eficiencia de las plantaciones. En lugar de sembrar brotes de aproximadamente 15 centímetros, que requieren varios años para generar un impacto ambiental significativo, se está priorizando el uso de árboles con alturas de entre 50 y 90 centímetros, e incluso ejemplares superiores a 1.20 metros.

“Estamos comprando tiempo”, señalan la asociación, explicando que estos árboles ofrecen beneficios ambientales mucho más pronto y tienen mayores probabilidades de sobrevivir.

En sus redes sociales, han documentado el proceso de reforestación que realizan y el impacto de estas acciones ya es tangible, pues ejemplares plantados hace poco más de tres años ya han iniciado su etapa de generación de semillas, lo cual potencia de forma exponencial el impacto de la recuperación forestal en la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-en-el-escritorio-recuperacion-de-laberinto-del-bosque-urbano-HC20880142

La asociación advierte que la región va “contra reloj” para recuperar sus bosques y mitigar el cambio climático local. Por ello, hace un llamado a la sociedad para participar en dos frentes: impulsar la reforestación urbana mediante la plantación de árboles en viviendas y espacios públicos para reducir las islas de calor, y sumarse a las campañas de reforestación en la zona montañosa para restaurar la capacidad de infiltración de agua en la región.

Finalmente, la organización concluye que recuperar el clima templado que históricamente caracterizó a Saltillo dependerá de la rapidez con la que se logre restablecer el equilibrio entre la expansión urbana y su entorno natural.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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