Saltillo: en el escritorio, recuperación de laberinto del Bosque Urbano

Saltillo: en el escritorio, recuperación de laberinto del Bosque Urbano

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Alonso Flores Ramírez
por Alonso Flores Ramírez

El laberinto se fue perdiendo con los años luego de que se pudrieron las raíces de las plantas que formaban el atractivo

Saltillo
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El proyecto integral para la renovación y reforestación completa del laberinto vegetal del Bosque Urbano Ejército Mexicano (BUEM) se encuentra actualmente bajo revisión en el escritorio de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA).

Luis Alberto Sepúlveda, encargado del Bosque Urbano de Saltillo, explicó que este espacio recreativo representó uno de los principales atractivos desde la apertura del parque en el año 2007.

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$!El encargado del Bosque Urbano explicó que las filtraciones derivadas de fisuras en la membrana del lago dañaron la zona radicular del laberinto vegetal.
El encargado del Bosque Urbano explicó que las filtraciones derivadas de fisuras en la membrana del lago dañaron la zona radicular del laberinto vegetal. OMAR SAUCEDO

Detalló que con el paso del tiempo se presentó una problemática en la membrana del lago artificial que abastece el sistema de riego de las 50 hectáreas que conforman el complejo ambiental de la ciudad.

La aparición de fisuras y el subsecuente rompimiento de la estructura ocasionaron una filtración excesiva de humedad que, por gravedad, llegó hasta la zona radicular del laberinto vegetal situado en las instalaciones del parque.

“Ahorita estamos en un proceso de volverlo a reforestar, de volverlo a formar, para que vuelva a ese laberinto como estaba, nuestras autoridades están con eso en cuestión del vivero que tenemos de la Secretaría de Medio Ambiente para que nos den el arbolado de la especie de trueno para volverlo a restablecer. Ese proyecto todavía lo tenemos aquí arriba del escritorio”, explicó.

Agregó que el proceso técnico requiere realizar nuevas cepas o zanjas para introducir un suelo mejorado con un sustrato de alta calidad, debido a que el terreno natural de la zona es de tipo almendrilla.

Para cubrir la longitud total del diseño original, estimó necesaria la colocación de entre mil y mil 500 plantas de trueno, las cuales deben distribuirse en un patrón diagonal denominado en bolillo.

El encargado detalló que en un solo metro lineal, con un ancho de 50 a 60 centímetros, se deben introducir entre 20 y 25 plantas para lograr la densidad requerida que permita conformar un seto o muro vegetal alto.

Imágenes satelitales de Google Earth muestran que, al menos hasta 2017, la figura del laberinto se apreciaba con claridad, mientras que a partir de 2020 también es claro el deterioro.

$!Autoridades ambientales también realizan labores de limpieza y saneamiento en el estanque para preservar las áreas verdes y la fauna del parque.
Autoridades ambientales también realizan labores de limpieza y saneamiento en el estanque para preservar las áreas verdes y la fauna del parque. OMAR SAUCEDO

LABORES ACTUALES EN EL LAGO

Respecto a las condiciones del lago artificial, Sepúlveda se refirió a los reportes sobre la presencia de una capa de alga verde en la superficie del estanque, la cual causó inquietud entre los usuarios del parque.

Aclaró que la formación de esta película vegetal se derivó directamente de los cambios en las temperaturas registradas en la región y de la suspensión del bombeo hacia el sistema de riego durante un fin de semana.

Asimismo, descartó que esta condición del agua represente algún tipo de peligro o factor de riesgo para la fauna silvestre que arriba de manera constante al vaso de captación del sector.

“Queremos decirle a los visitantes que se descarta que el alga verde que se formó represente un peligro para la fauna salvaje que visita el sitio, de manera particular los patos”, señaló Sepúlveda.

Detalló que actualmente se aprovecha la temporada de lluvias para realizar el vaciado del estanque, el retiro de azolve y un proceso de aireación para eliminar de manera definitiva las esporas y bacterias que originan el alga.

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El responsable del BUEM precisó que el agua no desprende malos olores y que es necesario reactivar el flujo del líquido para evitar que el arbolado de las áreas verdes sufra afectaciones por estrés hídrico.

LLAMA A CUIDAR EL LAGO

Sepúlveda hizo un llamado directo a los visitantes del Bosque Urbano, especialmente a los jóvenes, para mantener la limpieza del entorno y evitar malas prácticas dentro de las instalaciones.

Mencionó que el personal recoge constantemente desechos domésticos, piedras y piñas de los pinos que son arrojados al interior del lago artificial, lo que entorpece las labores diarias de mantenimiento del vaso.

$!Autoridades ambientales proyectan reforestar completamente el laberinto del BUEM con entre mil y mil 500 plantas de trueno para recuperar su diseño original.
Autoridades ambientales proyectan reforestar completamente el laberinto del BUEM con entre mil y mil 500 plantas de trueno para recuperar su diseño original. OMAR SAUCEDO

Sepúlveda concluyó recordando que la permanencia del Bosque Urbano depende directamente de la conservación de sus recursos hídricos, por lo que solicitó la cooperación de la comunidad para cuidar el espacio familiar.

“Estamos en una constante limpieza y sí les encargamos que vengan y lo disfruten, pero sí lo cuiden”, concluyó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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