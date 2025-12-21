Proyecto ferroviario: hay que sacarle todo el provecho

Los grandes proyectos de infraestructura, lo hemos comentado en diversas ocasiones, no solamente resultan relevantes en términos de la derrama económica que su ejecución significa. Lo son, sobre todo, por el potencial que desencadenan de cara al futuro.

Esto último, sin embargo, sólo es cierto si las inversiones se conciben, desarrollan y ejecutan de forma que respondan de la mejor forma posible a las necesidades presentes y tomando en cuenta la proyección hacia adelante. Si esto no se hace, entonces se convierten en eso que la voz popular ha dado en llamar “elefantes blancos”.

Múltiples ejemplos existen, en la historia del ejercicio gubernamental en nuestro país, de proyectos que terminaron siendo justo eso: una rareza que no puede considerarse una inversión, sino solamente un gasto; un desperdicio de dinero público que seguramente benefició a algunos durante su ejecución, pero que no rendirá frutos colectivos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la revelación del número y ubicación de las estaciones con las cuales contará el nuevo tren de pasajeros que el Gobierno de la República impulsa en el tramo entre Coahuila y Nuevo León.

¿Por qué es importante conocer y analizar esta información?

Entre otras razones, porque mucho se ha comentado –y con razón– sobre la necesidad de aprovechar este proyecto para impulsar una nueva alternativa de movilidad en el corredor Derramadero-Saltillo-Ramos Arizpe-Monterrey. La razón la sabemos todos: la forma en que hoy se desplazan decenas de miles de personas en esta zona es a través de las vialidades urbanas y de las dos autopistas que conectan Saltillo y Monterrey.

En todos los casos estamos hablando de vías saturadas que demandan con urgencia alternativas para que las personas podamos movernos con mayor fluidez en dicha zona.

De acuerdo con la información pública existente, el proyecto que ha sido licitado por el Gobierno de la República incluye la construcción de cuatro estaciones entre Derramadero y García, Nuevo León: dos en los citados puntos extremos, una más en Saltillo y otra en Ramos Arizpe.

Cabría esperar, por las razones ya expuestas, que en el diseño del proyecto, es decir, en la decisión de cuántas estaciones construir y dónde colocarlas, se haya tomado en cuenta el posible flujo de pasajeros interurbano e interestatal, de forma que este proyecto, cuyo costo proyectado supera los 138 mil millones de pesos, se convierta, en efecto, en uno que apoye el desarrollo regional de forma integral.

Resultaría lamentable que un proyecto susceptible de pensarse y ejecutarse de forma adecuada desde el principio, requiriera “ajustes” cuando se ponga en operación, porque hoy, cuando es posible realizar todas las adecuaciones necesarias, no se hiciera un alto para considerar las posibilidades de cara al futuro.